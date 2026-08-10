Verkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickelt

·2·Technologie
Verkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickelt

Ein lokales Ortungssystem wurde entwickelt, das eine lückenlose Überwachung des öffentlichen Verkehrs auch bei eingeschränkter Satellitennavigation und während funkelektronischer Störungen ermöglicht. Nach Angaben von ixbt.com teilte dies der Pressedienst der AG GLONASS mit. Die neue Technologie wurde auf Grundlage des staatlichen Informationssystems ERA-GLONASS entwickelt und soll Fahrgästen die tatsächliche Bewegung von Bussen und Trolleybussen in Echtzeit anzeigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Tests und erste Einsatzorte

Das erste Pilotprojekt zur praktischen Erprobung dieser Technologie soll am 1. September 2026 in der Region Kaluga starten. In der ersten Phase wird das System auf drei Linien in der Stadt Kaluga getestet. Künftig soll die Lösung nicht nur zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs, sondern auch von Kommunalfahrzeugen und Einsatzfahrzeugen genutzt werden.

Das neue System kann den Standort von Fahrzeugen auch in Gebieten präzise bestimmen, in denen GPS und mobiles Internet nicht zuverlässig funktionieren. Experten zufolge ist dies ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der städtischen Verkehrslogistik zu erhöhen.

Funktionsweise der Technologie

Das System basiert auf speziellen technischen Lösungen, die die Bewegungen der Fahrzeuge automatisch erfassen:

  • In der Nähe von Funkbaken werden spezielle, an die Routenkordinaten gebundene Marker installiert;
  • Busse und Trolleybusse erhalten spezielle Identifikatoren;
  • Nähert sich ein Fahrzeug einer Haltestelle, erfasst das System seinen Status;
  • Die Daten werden an Dispositionsplattformen, städtische Dienste und Kartenanwendungen übertragen.
Der Datenaustausch erfolgt über einen geschützten Kanal der ERA-GLONASS-Infrastruktur. Dadurch bleibt der Dienst auch bei eingeschränktem mobilem Internet unterbrechungsfrei verfügbar.

Die an den Haltestellen installierte Ausrüstung arbeitet vollständig autonom. Dem Projektplan zufolge ist sie für fünf Jahre Dauerbetrieb ausgelegt und wird vollständig aus lokal produzierten Komponenten und mit lokal entwickelter Software hergestellt.

TechnologieVerkehrGPSGLONASSNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

CALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichCALB steigert die Qualität von Elektroauto-Batterien deutlichHeute, 17:29KI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenKI sucht nach neuen Materialien, die Mikrochips vor Überhitzung schützenHeute, 17:24Venmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreVenmo-Zahlungssystem startet im Google-Play-App-StoreHeute, 17:23Ursache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermitteltUrsache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermitteltHeute, 16:52SpaceX will Starship vom Ozean aus starten und auffangenSpaceX will Starship vom Ozean aus starten und auffangenHeute, 16:27Chinas Markt für netzunabhängige Überwachungskameras übersteigt die Hälfte des GesamtmarktsChinas Markt für netzunabhängige Überwachungskameras übersteigt die Hälfte des GesamtmarktsHeute, 15:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt