Verkehrsüberwachung ohne GPS und mobiles Internet entwickelt

Ein lokales Ortungssystem wurde entwickelt, das eine lückenlose Überwachung des öffentlichen Verkehrs auch bei eingeschränkter Satellitennavigation und während funkelektronischer Störungen ermöglicht. Nach Angaben von ixbt.com teilte dies der Pressedienst der AG GLONASS mit. Die neue Technologie wurde auf Grundlage des staatlichen Informationssystems ERA-GLONASS entwickelt und soll Fahrgästen die tatsächliche Bewegung von Bussen und Trolleybussen in Echtzeit anzeigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Tests und erste Einsatzorte

Das erste Pilotprojekt zur praktischen Erprobung dieser Technologie soll am 1. September 2026 in der Region Kaluga starten. In der ersten Phase wird das System auf drei Linien in der Stadt Kaluga getestet. Künftig soll die Lösung nicht nur zur Überwachung des öffentlichen Verkehrs, sondern auch von Kommunalfahrzeugen und Einsatzfahrzeugen genutzt werden.

Das neue System kann den Standort von Fahrzeugen auch in Gebieten präzise bestimmen, in denen GPS und mobiles Internet nicht zuverlässig funktionieren. Experten zufolge ist dies ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der städtischen Verkehrslogistik zu erhöhen.

Funktionsweise der Technologie

Das System basiert auf speziellen technischen Lösungen, die die Bewegungen der Fahrzeuge automatisch erfassen:

In der Nähe von Funkbaken werden spezielle, an die Routenkordinaten gebundene Marker installiert;

Busse und Trolleybusse erhalten spezielle Identifikatoren;

Nähert sich ein Fahrzeug einer Haltestelle, erfasst das System seinen Status;

Die Daten werden an Dispositionsplattformen, städtische Dienste und Kartenanwendungen übertragen.

Der Datenaustausch erfolgt über einen geschützten Kanal der ERA-GLONASS-Infrastruktur. Dadurch bleibt der Dienst auch bei eingeschränktem mobilem Internet unterbrechungsfrei verfügbar.

Die an den Haltestellen installierte Ausrüstung arbeitet vollständig autonom. Dem Projektplan zufolge ist sie für fünf Jahre Dauerbetrieb ausgelegt und wird vollständig aus lokal produzierten Komponenten und mit lokal entwickelter Software hergestellt.