Juventus-Trainer Luciano Spalletti Gibt Transferpläne Bekannt

Juventus Cheftrainer Luciano Spalletti äußerte sich vor dem Freundschaftsspiel gegen Palermo im australischen Perth. Wie Goal.com berichtet, beantwortete der Coach Fragen zum kommenden Gegner, zum körperlichen Zustand des Kaders und zum Sommer-Transfermarkt. Die Partie ist ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung des Turiner Klubs. Goal.com berichtet darüber.

Über Palermo und Filippo Inzaghi

Spalletti äußerte sich wohlwollend über den kommenden Gegner und dessen Trainer Filippo Inzaghi. Seinen Worten zufolge wird Inzaghi, der früher ein herausragender Fußballer war, auch als Trainer ein Topniveau erreichen. Da Palermo viele Spieler mit Serie-A-Erfahrung im Kader hat, erwartet Juventus kein einfaches Spiel.

Es wurde bestätigt, dass Verteidiger Gatti diesmal nicht in der Startelf stehen wird. Da er Anzeichen von Müdigkeit zeigte, entschied sich der Trainerstab, kein Risiko einzugehen. Dennoch könnte Gatti im Verlauf der Partie 20 oder 30 Minuten zum Einsatz kommen.

Transfermarkt und geplante Kaderveränderungen

Mit Blick auf die Transferpolitik des Klubs betonte Luciano Spalletti, dass sich die ursprünglichen Pläne von Juventus auch nach den Freundschaftsspielen nicht geändert hätten. Laut dem Trainer geht die Vereinsführung ihren Weg weiter, und die Ideen für den Transfermarkt seien unverändert geblieben.

Rotation im Tor

Auch der Konkurrenzkampf im Tor wurde erläutert. Der Trainer erklärte, dass Di Gregorio gegen Chelsea mehrere starke Paraden gezeigt habe, beim zweiten Gegentor jedoch unglücklich gewesen sei. Nach Plan wird Perin gegen Palermo zum Einsatz kommen. Zuvor hatten die Torhüter gegen Chelsea jeweils eine Halbzeit gespielt, während Di Gregorio gegen Inter 90 Minuten absolvierte. Nun ist Perin an der Reihe.