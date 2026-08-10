Ceva Logistics von Cyberangriff getroffen, der Netzwerke weltweit beeinträchtigte

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Ceva Logistics von Cyberangriff getroffen, der Netzwerke weltweit beeinträchtigte

Ceva Logistics, einer der weltweit führenden Transport- und Logistikkonzerne, ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Nach Angaben von TechCrunch beeinträchtigte der Cybersicherheitsvorfall den Betrieb von mindestens acht Lagerhäusern in Europa erheblich und verursachte Störungen im Frachtverkehr auf dem gesamten Kontinent. Betroffen waren nicht nur die internen Systeme des Unternehmens, sondern auch Kunden zahlreicher großer Einzelhandelsketten, Finanzinstitute und sogar Gaming-Konzerne, die seine Dienstleistungen nutzen. TechCrunch.com berichtet .

Laut der Branchenpublikation FreightWaves begann der Cyberangriff am 29. Juli dieses Jahres. Ceva hat seinen Hauptsitz in Frankreich, betreibt weltweit mehr als 1.000 Lagerhäuser und ist ein wichtiges Glied bei der Lieferung von Produkten großer Hersteller bis an die Haustür der Kunden. Die Störung der Dienstleistungen des Konzerns, der 2025 einen Umsatz von 18,3 Milliarden US-Dollar erzielte, machte erneut deutlich, wie gravierend die Schwachstellen in der globalen Lieferkette sind.

Durch den Cyberangriff verursachtes Datenleck

Der Angriff auf die Systeme von Ceva Logistics verzögerte nicht nur die Logistikprozesse, sondern führte auch zum Diebstahl großer Mengen personenbezogener Daten. Mehrere Partnerunternehmen, die die Dienste von Ceva nutzen, bestätigten, dass persönliche Informationen ihrer Kunden in die Hände von Hackern gelangt waren. Die Angreifer konnten Namen, Wohnadressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Kunden erbeuten, die zur Bearbeitung von Bestellungen verwendet wurden.

In den vergangenen Jahren sind Transport- und Logistikkonzerne zunehmend zu bevorzugten Zielen von Cyberkriminellen geworden. Die Täter versuchen, durch den Zugriff auf Fracht und Container in Lagerhäusern den Fluss realer Waren zu kontrollieren. Der Vorfall bei Ceva hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Cybersicherheit in den Frachttransportnetzen zu stärken.

Schäden für globale Unternehmen

Infolge des Vorfalls gab der führende niederländische Onlinehändler Bol auf seiner Website bekannt, dass Hacker auf die Systeme seines Lagerpartners Ceva zugegriffen hatten, und warnte seine Kunden. Das Unternehmen erklärte, dass der Datenabfluss zu Verzögerungen bei Bestellungen und zur Stornierung einiger Käufe führen könne. Auch das niederländische Luxuswarenhaus De Bijenkorf bestätigte über lokale Medien ähnliche Probleme und verlängerte Lieferzeiten.

Der Cyberangriff war zudem deutlich umfassender und betraf auch Unternehmen aus anderen Branchen:

  • Der bekannte niederländische Fußballverein Ajax
  • Der Bankengigant ING
  • Die Brillenmarke Ace & Tate
  • Der Videospielkonzern Valve
Valve, eines der führenden Unternehmen der Videospielbranche, teilte seinen Kunden mit, dass das Unternehmen am 7. August vom Diebstahl von Daten aus den Systemen von Ceva erfahren habe. Laut einer auf Reddit veröffentlichten Mitteilung waren die persönlichen Daten von Kunden gefährdet, die Steam-Hardware gekauft hatten. Viele Käufer waren betroffen, weil Ceva die Lieferdaten der Kunden nach einer Bestellung 90 Tage lang gespeichert hatte.

Der Valve-Vertreter Doug Lombardi reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Vorfall. Die betroffenen Unternehmen und Sicherheitsexperten ergreifen derzeit umgehend Maßnahmen, um die Folgen des Cyberangriffs einzudämmen und die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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