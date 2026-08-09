Harry Kanes Ballon-d’Or-Kandidatur sorgt für Diskussionen

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Harry Kanes Ballon-d’Or-Kandidatur sorgt für Diskussionen

In der Fußballwelt nehmen der Kampf und die Diskussionen um den Ballon d’Or 2026 an Fahrt auf. Der ehemalige englische Star Chris Waddle hält es für „seltsam“, wenn Bayern-München- und England-Stürmer Harry Kane bei der Vergabe dieser prestigeträchtigen Auszeichnung außen vor bliebe. In einem Interview mit GOAL betonte der Experte, dass individuelle Konstanz und Leistungen über die gesamte Saison höher gewichtet werden sollten als Mannschaftstitel. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com werden der Triumph bei der in Nordamerika ausgetragenen Weltmeisterschaft und Erfolge in der Champions League entscheidend für die Wahl des besten Spielers der Saison sein. Der Erfolg von Paris Saint-Germain in Europa hat insbesondere die Chancen von Spielern wie Ousmane Dembélé erhöht, während Kylian Mbappé zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaft geworden ist. Auch der spanische Weltmeister Lamine Yamal wird als einer der Topfavoriten genannt.

Der Konflikt zwischen individuellen Leistungen und Mannschaftstiteln

Chris Waddle ist jedoch der Ansicht, dass es nicht gerecht wäre, den Ballon d’Or ausschließlich an Spieler zu vergeben, die Mannschaftstitel gewonnen haben. Der ehemalige Stürmer erinnerte daran, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, individuelle Klasse aber gesondert bewertet werden sollte. Er betonte, dass Harry Kane die Auszeichnung eher verdient habe. Der 33-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 61 Tore für Bayern München, führte den Klub zur deutschen Meisterschaft und verhalf England bei der Weltmeisterschaft zu Platz drei.

Obwohl Harry Kane die Champions League nicht gewinnen konnte, beeindrucken seine Konstanz über die gesamte Saison und seine Torquote weiterhin die Experten. Englands Rekordtorschütze kehrte dank seiner herausragenden Leistungen in den Kreis der Topfavoriten auf den Hauptpreis zurück. Chris Waddle erklärte erneut in Zusammenarbeit mit BetBrain, dass es unlogisch sei, bei der Vergabe der Auszeichnung ausschließlich auf die Siege einer Mannschaft zu setzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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