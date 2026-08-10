Long-March-7A-Rakete stürzt in China ab

Chinas Raumfahrtprogramm hat in diesem Jahr einen weiteren schweren Rückschlag erlitten. Wie Ixbt.com berichtet, explodierte eine Trägerrakete vom Typ Long March 7A kurz nach dem Start vom Wenchang Spacecraft Launch Site im Süden des Landes. Der Vorfall wird als bedeutendes Ereignis bewertet, das die Stabilität des nationalen Raumfahrtsektors in den vergangenen Monaten beeinträchtigen könnte. Ixbt.com berichtet .

Den vorliegenden Informationen zufolge ereignete sich das Unglück nur 1 Minute und 25 Sekunden nach dem Abheben der Rakete. Da der Ausfall während des intensiven Betriebs der ersten Stufe des Trägers auftrat, verlor das Raumfahrzeug seine Flugbahn vollständig und konnte seine vorgesehene Aufgabe nicht erfüllen. Dadurch war es nicht möglich, die Nutzlast in die geplante Umlaufbahn zu bringen.

Nutzlast bleibt geheim

Bisher wurden keine offiziellen Informationen darüber veröffentlicht, welche Aufgabe die abgestürzte Rakete erfüllen sollte und was sich an Bord befand. Experten und Analysten vermuten, dass die Raumfahrtmission militärischen Zwecken gedient haben könnte. Diese Annahmen werden derzeit jedoch durch keinerlei bestätigte Beweise gestützt.

China veröffentlicht bei solchen Fehlstarts und zu deren Ursachen üblicherweise nur begrenzte Informationen. Daher sind die genauen technischen Gründe für den Absturz bisher nicht öffentlich bekannt. Experten müssen ihre Schlussfolgerungen ausschließlich auf Grundlage der verfügbaren Telemetriedaten ziehen.

Vierter Unfall im Jahr 2026

Dieser bedauerliche Vorfall war Chinas vierter gescheiterter Versuch in der Raumfahrtindustrie in diesem Jahr. Dies könnte darauf hindeuten, dass im Raumfahrtprogramm des Landes, das als eines der weltweit führenden gilt, bestimmte systemische Probleme aufgetreten sind.

Zur Erinnerung: Der letzte größere Unfall vor diesem Vorfall ereignete sich im April dieses Jahres. Diese aufeinanderfolgenden Misserfolge werden chinesische Fachleute zweifellos dazu zwingen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Raketentechnik erneut gründlich zu überprüfen.