Xiaomi stellt Flaggschiff Robot Vacuum 6 Max mit 35.000 Pa vor

Xiaomi, einer der Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte, bereitet die globale Markteinführung seines leistungsstärksten und intelligentesten Saugroboters vor — dem Robot Vacuum 6 Max. Es wird erwartet, dass dieses Gerät nicht nur durch seine hohe Saugkraft, sondern auch durch ein fortschrittliches KI-basiertes Navigationssystem neue Industriestandards setzen wird. Laut Ixbt.com berichtet .

Informationen von ixbt.com zufolge ist das neue Flaggschiff bereits auf der offiziellen internationalen Website des Unternehmens erschienen. Dies deutet darauf hin, dass das Gerät in den kommenden Wochen in Märkten außerhalb Chinas, einschließlich Zentralasiens, in den Verkauf gehen wird. Derzeit liegt der Preis auf dem chinesischen Binnenmarkt bei etwa 680 Dollar, wobei der globale Preis aufgrund von Exporten und Steuern etwas höher ausfallen könnte.

Revolutionäres Reinigungssystem und technische Möglichkeiten

Das Hauptmerkmal des Robot Vacuum 6 Max ist seine Saugkraft — sie beträgt 35.000 Pa. Dieser Wert liegt um ein Vielfaches über dem der meisten aktuellen Wettbewerber auf dem Markt und ermöglicht es, selbst schwerste und kleinste Rückstände mühelos aus Teppichen zu ziehen. Zudem kann das Gerät Hindernisse bis zu einer Höhe von 6 Zentimetern (z. B. hohe Türschwellen) problemlos überwinden.

Das Gerät ist ein vollwertiger waschender Staubsauger. Er ist mit einem speziellen Rollmop ausgestattet, der während des Reinigungsvorgangs kontinuierlich mit Frischwasser gewaschen wird. Nach Beendigung der Arbeit wäscht die Dockingstation den Mop mit heißem Wasser, desinfiziert und trocknet ihn. Dies befreit den Benutzer vollständig von der mühsamen manuellen Reinigung.

Drei Kameras und intelligente Sensoren

Xiaomi-Ingenieure haben im neuen Modell ein komplexes System aus drei Kameras installiert. Dieses System hilft dem Roboter bei folgenden Aufgaben:

Präzise Erkennung von Hindernissen im Raum und deren Umgehung;

Unterscheidung zwischen festen Abfällen und Flüssigkeiten;

Erkennung von stark verschmutzten Bereichen und automatische Erhöhung der Reinigungskraft an diesen Stellen;

Benachrichtigung des Benutzers über die Xiaomi Home App, wenn Flüssigkeiten und feste Abfälle vermischt sind.

Für eine hochwertige Reinigung von Wandkanten und unter Möbeln ist der Robot Vacuum 6 Max mit einem zusätzlichen runden Mop und einer ausfahrbaren Seitenbürste ausgestattet. Diese Technologie verhindert, dass Staub in den Ecken zurückbleibt. Das Gerät arbeitet vollautonom und minimiert dank der Selbstreinigungsstation den menschlichen Eingriff.

Auf dem Markt in Usbekistan sind Xiaomi-Saugroboter aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr beliebt. Die Einführung des Robot Vacuum 6 Max wird zweifellos eine großartige Gelegenheit für lokale Verbraucher sein, die High-Tech-Gadgets schätzen. Das globale Verkaufsdatum und die genauen Preise nach Regionen werden voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben.