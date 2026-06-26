Phablets kehren zurück: Nubia präsentiert das riesige Neo 5 Max Smartphone mit 7,5 Zoll

Während die Nachfrage nach kompakten Geräten auf dem Smartphone-Markt steigt, hat Nubia einen unerwarteten Schritt gewagt. Das auf der MWC Shanghai 2026 vorgestellte neue Modell Nubia Neo 5 Max zog mit seinem rekordverdächtig riesigen Bildschirm die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Es wird erwartet, dass dieses Gerät das Format des "Phablets" (ein Hybrid aus Tablet und Telefon), das einst populär war, aber später in Vergessenheit geriet, wieder zum Trend macht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Nubia Neo 5 Max Smartphone mit einem 7,5-Zoll-Display ausgestattet. Diese Größe ist deutlich größer als bei heutigen durchschnittlichen Smartphones und ordnet es fast in die Kategorie der kleinen Tablets ein. Der Hersteller betont, dass dieses Modell nicht nur für den asiatischen Markt, sondern auch für die internationale Bühne, einschließlich europäischer Länder, bestimmt ist. Dies erhöht die Chance, dieses riesige Gerät auch in technologisch aufgeschlossenen Märkten wie Usbekistan zu sehen.

Technische Daten und Funktionen

Das Gerät verfügt über technische Spezifikationen der Mittelklasse und ist primär für Multimedia und Content-Konsum konzipiert. Das Smartphone ist mit einem IPS-Panel mit 1,5K-Auflösung ausgestattet. Obwohl es kein OLED-Bildschirm auf Flaggschiff-Niveau ist, sorgt die hohe Auflösung für eine gute Bildqualität. Die Hardware basiert auf dem MediaTek Dimensity 7100 Prozessor, der ausreichend Leistung für tägliche Aufgaben und Spiele bietet.

Einer der stärksten Aspekte des neuen Modells ist sein Akku. Ein Akku mit 7000 mAh Kapazität deckt den Energieverbrauch des riesigen Bildschirms ab und ermöglicht es dem Benutzer, lange Zeit ohne Ladegerät unterwegs zu sein. Als Software wurde das neueste Android 16 Betriebssystem gewählt, was die langfristige Aktualität des Geräts garantiert.

Eine spezielle Lösung für Gamer

Das Nubia Neo 5 Max ist nicht einfach nur ein großes Telefon, sondern bietet auch interessante Lösungen für mobile Gaming-Enthusiasten. Ein besonderes Merkmal des Smartphones ist die Unterstützung eines speziellen abnehmbaren Game-Controllers. Mit diesem Zubehör kann das Gerät in eine vollwertige portable Spielkonsole verwandelt werden. Dieser Ansatz bestätigt erneut die Aufmerksamkeit der Marke Nubia für die Gamer-Zielgruppe.

Interessanterweise spaltet sich der Markt derzeit in zwei Richtungen: Einerseits präsentieren Giganten wie Nubia ihre Modelle mit riesigen Bildschirmen, andererseits arbeiten Startups wie Enough Phone an kompakten und handlichen 5,2-Zoll-Smartphones. Dies gibt den Nutzern eine breite Auswahl je nach ihren Bedürfnissen. Das Nubia Neo 5 Max wird zweifellos die ideale Wahl für diejenigen sein, die einen großen Bildschirm und eine hohe Autonomie schätzen.