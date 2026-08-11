Shomurodov erhält Angebot vom türkischen Topklub: Beşiktaş will ihn verpflichten

Das Transferinteresse an Eldor Shomurodov nimmt weiter zu, nachdem er seine Debütsaison in der türkischen Süper Lig mit 22 Toren beendet und sich zum Torschützenkönig der Liga gekrönt hat. Zuvor wurde berichtet, dass Fenerbahçe und Trabzonsporam usbekischen Stürmer interessiert seien, nun wird sein Name mit einem weiteren Istanbuler Topklub in Verbindung gebracht.

Laut dem Journalisten Tamer Ayeri von Fotospor.com.tr hat auch Beşiktaş Shomurodov in seine Transferliste aufgenommen. İstanbul Başakşehir will seinen Leistungsträger jedoch nicht ohne Weiteres abgeben.

Beşiktaş sucht einen neuen Starstürmer

Dem Bericht zufolge planen die Schwarzen Adler, ihre Offensive vor der neuen Saison deutlich zu verstärken.

Der Klub verpflichtete kürzlich den südkoreanischen Stürmer Oh Hyeon-gyu, der bereits in den Ligen Südkoreas, Schottlands und Belgiens gespielt hat. Dennoch möchte der Istanbuler Klub noch einen weiteren hochklassigen Angreifer holen.

Dabei ist auch Shomurodov, der bei İstanbul Başakşehir zu einem der wichtigsten Torschützen avanciert ist, in den Fokus der Beşiktaş-Führung gerückt.

Laut Fotospor gehört der usbekische Stürmer zu den Transferkandidaten des Klubs.

Damit könnte sich Shomurodov dem Transferpoker um einen weiteren türkischen Topklub anschließen.

22 Tore haben die Situation völlig verändert

Shomurodovs erste Saison in der Türkei hat seinen Marktwert und sein Ansehen deutlich gesteigert.

Der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft erzielte 22 Tore in der Süper Lig und wurde Torschützenkönig der Meisterschaft. Besonders seine schnelle Anpassung an den türkischen Fußball gilt für die Topklubs als wichtiger Faktor.

Seine Stärke in den körperlichen Duellen, sein Kopfballspiel, seine Positionierung im Strafraum und sein Verständnis für den Stil der Süper Lig machen ihn zu einer sofort einsetzbaren Lösung.

Mit anderen Worten: Sollte Shomurodov zu einem neuen Klub wechseln, dürfte er keine zusätzliche Eingewöhnungszeit an die türkische Meisterschaft benötigen.

İstanbul Başakşehir sitzt am längeren Hebel

Shomurodov kam zunächst auf Leihbasis von der Roma zu İstanbul Başakşehir, und der Istanbuler Klub erwarb später seine Transferrechte vollständig.

Der Vertrag des Stürmers bei İstanbul Başakşehir läuft derzeit bis zum 30. Juni 2029 .

Das stärkt die Position des Klubs in den Verhandlungen erheblich. Es gibt keine vertragliche Situation, die ihn zu einem sofortigen Verkauf Shomurodovs zwingt.

Nach Informationen von Fotospor wird İstanbul Başakşehir die Freigabe des usbekischen Torschützen nur dann prüfen, wenn ein finanziell äußerst attraktives Angebot eingeht.

Der Preis könnte zum entscheidenden Faktor werden

Es gibt Berichte, wonach auch andere Klubs Interesse an Shomurodov zeigen. Deshalb kann İstanbul Başakşehir abwarten und auf das beste Angebot hoffen.

Tamer Ayeri zufolge könnte Shomurodov die Freigabe erhalten, wenn die vom Klub geforderte Summe geboten wird. Erst danach könnte İstanbul Başakşehir mit der Suche nach einem neuen Mittelstürmer beginnen.

Für Beşiktaş wird es in dieser Situation nicht nur darum gehen, Interesse an Shomurodov zu zeigen, sondern ein Angebot vorzubereiten, das İstanbul Başakşehir zufriedenstellt .

Kämpfen drei türkische Topklubs um Shomurodov?

In früheren Berichten war das Interesse von Fenerbahçe und Trabzonsporam usbekischen Torjäger erwähnt worden. Nun kommt auch der Name Beşiktaş hinzu.

Bislang bedeuten diese Informationen nicht, dass eine offizielle Einigung über den Transfer erzielt wurde. Nach einer Saison mit 22 Toren ist es jedoch kein Zufall, dass Shomurodovs Name auf der Tagesordnung der führenden türkischen Klubs steht.

Die größte Frage lautet nun: Wie viel wird İstanbul Başakşehir für seinen Torschützenkönig verlangen, und welcher Klub ist bereit, diesen Preis zu zahlen?

„Wenn die vom Klub geforderte Summe geboten wird, darf Shomurodov gehen. Danach könnte İstanbul Başakşehir einen anderen Stürmer als Ersatz verpflichten“, schreibt der Journalist Tamer Ayeri.

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