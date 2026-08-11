Asienmeisterschaft: Unsere Athleten gewinnen an einem Tag 10 Medaillen!

Der Wettkampftag bei der in Taschkent ausgetragenen Asienmeisterschaft im Gewichtheben der Junioren und Jugendlichen verlief für die usbekische Nationalmannschaft äußerst erfolgreich und ertragreich. Die Gastgeber gewannen bei den Wettbewerben am 10. August insgesamt 10 Medaillen.

Unsere Vertreter zeigten bei dem Wettbewerb großes Können und belegten verschiedene Plätze auf dem Podium. Im Laufe des Tages kamen für die Gastgeber 3 Gold-, 6 Silber- und 1 Bronzemedaille hinzu.

Die Goldmedaillengewinner:

-57 kg (Jugend, Reißen): Marjona Abdumutalova

-61 kg (Jugend, Reißen): Ziyoda Xudoyqulova

-61 kg (Junioren, Stoßen): Munisa Boltayeva

Die Silbermedaillengewinner:

-57 kg (Junioren, Reißen): Zarina Abdullahakova

-57 kg (Jugend, Stoßen): Marjona Abdumutalova

-57 kg (Jugend, Zweikampf): Marjona Abdumutalova

-61 kg (Junioren, Zweikampf): Munisa Boltayeva

-61 kg (Jugend, Stoßen): Ziyoda Xudoyqulova

-61 kg (Jugend, Zweikampf): Ziyoda Xudoyqulova

Der Bronzemedaillengewinner:

-61 kg (Junioren, Reißen): Munisa Boltayeva

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