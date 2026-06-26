Telega, bekannt als Telegram-Client, stellt Betrieb am 1. Juli ein

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Telega, bekannt als Telegram-Client, stellt Betrieb am 1. Juli ein

Die von russischen Entwicklern geschaffene App Telega, die als alternativer Client für den Telegram-Messenger fungierte, wird offiziell eingestellt. Laut einer offiziellen Erklärung des Projektteams wird der Dienst ab dem 1. Juli 2024 seinen Betrieb vollständig einstellen. Diese Entscheidung wurde aufgrund einer Reihe von technischen und rechtlichen Hindernissen bei der Entwicklung der Plattform getroffen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Entwickler betonten, dass die Möglichkeiten zur weiteren Erweiterung und Verbesserung des Projekts derzeit gleich null seien. Laut dem Bericht von Ixbt.com gab das Team zu, dass es im Format einer Drittanbieter-App unmöglich sei, alle Anforderungen des Telegram-Ökosystems zu erfüllen und eine vollständige Lokalisierung zu gewährleisten. Dies führte zu Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Servicequalität für die Nutzer.

Technologische Einschränkungen und App Store Probleme

Als einer der Hauptgründe für die Schließung des Projekts werden die von großen Technologieplattformen auferlegten Einschränkungen genannt. Insbesondere die Entfernung der Telega-App aus dem App Store von Apple war ein schwerer Schlag für das Wachstum der Zielgruppe und den Service für bestehende Nutzer. Unter diesen Umständen wurde die Unterstützung der App als wirtschaftlich und technisch ineffizient eingestuft.

Es ist anzumerken, dass es im Telegram-Ökosystem zwar viele inoffizielle Clients gibt, die meisten von ihnen jedoch ständig unter Druck in Bezug auf Sicherheits- und Urheberrechtsfragen stehen. Das Telega-Projekt wurde zum nächsten Dienst, der Opfer einer solch strengen Politik wurde. Die App zeichnete sich dadurch aus, dass sie den Nutzern zusätzliche Funktionen und eine eigene Benutzeroberfläche bot.

Für Nutzer mit einem kostenpflichtigen Telega Plus Abonnement gibt es gute Nachrichten: Die Entwickler haben versprochen, alle aufgewendeten Beträge zurückzuerstatten. Derzeit wird an einem Erstattungsmechanismus gearbeitet. Die Einzelheiten und genauen Termine für die Rückzahlungen werden voraussichtlich in den nächsten Tagen über die offiziellen Kanäle des Projekts bekannt gegeben.

Alternative Apps für den Telegram-Messenger sind auch bei usbekischen Nutzern sehr beliebt. Die Schließung von Projekten wie Telega erinnert jedoch erneut daran, wie wichtig Sicherheit und Stabilität bei der Nutzung von Drittanbieter-Software sind. Experten empfehlen aus Gründen des Datenschutzes stets die offizielle Telegram-App.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ende des Telega-Projekts den Wettbewerb auf dem Messenger-Markt und die Komplexität der plattformübergreifenden Beziehungen verdeutlicht. Ab dem 1. Juli wird die Möglichkeit, über diese App Nachrichten auszutauschen, vollständig wegfallen, und die Nutzer müssen auf andere Alternativen oder den offiziellen Client umsteigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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