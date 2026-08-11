Sollte Ben White Arsenal verlassen? Der Rat einer Fußballlegende

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Sollte Ben White Arsenal verlassen? Der Rat einer Fußballlegende

Arsenal-Verteidiger Ben White sollte nach dem Verlust seines Stammplatzes einen Abschied vom Londoner Klub in Betracht ziehen. Klublegende Lee Dixon zufolge muss der Engländer ein ernstes Gespräch mit Cheftrainer Mikel Arteta führen und einen Transfer fordern, um seine Karriere zu retten. Goal.com berichtet darüber.

Wie GOAL berichtet, hatte der 28-jährige vielseitige Spieler in den vergangenen Spielzeiten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und verliert den Konkurrenzkampf um die Plätze. Auf der rechten Abwehrseite ist Jurrien Timber zur ersten Wahl geworden, während William Saliba und Gabriel Magalhães in der Innenverteidigung regelmäßig auflaufen. Dadurch ist White zu einer Ersatzoption für mehrere Positionen geworden.

Der Status des vielseitigen Spielers und seine Probleme

Ben White wechselte 2021 für 50 Millionen Pfund zu Arsenal und absolvierte seitdem 190 Spiele für den Londoner Klub. Obwohl er in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 30 Partien bestritt, gestaltet sich die Saison 2025/26 für ihn schwierig.

Lee Dixon zufolge arbeitet die Vielseitigkeit des Spielers oft gegen ihn. Obwohl Trainer solche Spieler schätzen, ist regelmäßige Spielpraxis Woche für Woche für den Spieler selbst wichtiger.

Eine schwierige Entscheidung und Chancen für die Zukunft

In einem Gespräch in Zusammenarbeit mit BestBettingSites sagte Lee Dixon: Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich an die Tür der Klubführung klopfen und darum bitten, dass man mich gehen lässt. Denn solange Timber fit ist, wird er nicht in der Startelf spielen.

Gleichzeitig räumte der erfahrene ehemalige Spieler ein, dass der Abschied von einer Mannschaft, die um den Meistertitel kämpft, eine sehr schwierige Entscheidung sei. Einige Spieler mögen es zufriedenstellend finden, während einer Saison 15 Einsätze zu absolvieren und als Einwechselspieler ins Spiel zu kommen. Für einen Spieler des Kalibers von Ben White ist es jedoch ganz natürlich, regelmäßig auf dem Platz stehen zu wollen.

Nun muss der Spieler seine Zukunft ernsthaft abwägen, bevor das Transferfenster schließt. Der Verteidiger, der sechs Länderspiele für England absolviert hat, dürfte in den kommenden Wochen entscheiden, wo er seine Karriere fortsetzt.

Ben WhiteArsenalPremier LeagueLee DixonTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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