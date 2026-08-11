Enzo Maresca spricht über seine ungewöhnliche Regel bei Manchester City und Haaland

„Manchester Citys neuer Cheftrainer Enzo Maresca hat über die besonderen und ungewöhnlichen taktischen Regeln gesprochen, die er in seiner Trainerkarriere angewendet hat. Der italienische Coach erklärte, dass der Kapitän in den von ihm betreuten Mannschaften nach einem Tor sofort zur Ersatzbank und zum Trainer kommen musste, um Anweisungen zu erhalten, anstatt zu feiern.

Dieses interessante und unerwartete Geständnis The Athletic machte er in einem Interview mit der Publikation.

Keine Torfeier, sondern taktische Anweisungen: Marescas „goldene Regel“

Enzo Maresca verriet, dass er diese Regel während seiner erfolgreichen Amtszeiten bei seinen früheren Klubs Leicester City und Chelsea regelmäßig angewendet hat:

„Während meiner Zeit bei Leicester und Chelsea hatte ich eine feste Regel: Wenn einer unserer Spieler ein Tor erzielte, musste der Mannschaftskapitän zu mir an die Ersatzbank kommen – nicht, um das Tor zu feiern, sondern um die nächsten Anweisungen für das Spiel zu erhalten. Wenn der Kapitän jedoch selbst getroffen hatte, durfte er mit seinen Mitspielern feiern“, sagte Maresca.

Nach Ansicht des Trainers ist es äußerst wichtig, der Mannschaft in den Sekunden nach einem Gegentor, wenn der Gegner mental und taktisch aus dem Gleichgewicht geraten ist, neue Anweisungen zu geben. Dies kann den Ausgang eines Spiels entscheidend beeinflussen.

„Wenn Haaland Kapitän wäre, gäbe es ein Problem“: Marescas Scherz

Der italienische Trainer äußerte sich scherzhaft dazu, ob diese Regel aufManchester Citys treffsichersten und erfolgreichsten Stürmer Erling Haaland angewendet werden könnte:

„Wenn Erling Haaland Kapitän von Manchester City gewesen wäre, hätten wir echte Probleme gehabt. Denn er erzielt in fast jedem Spiel ein Tor! Können Sie sich das vorstellen?“ fügte der Trainer lächelnd hinzu.

Da Haaland in fast jedem Spiel häufig gegen die gegnerischen Mannschaften trifft, hätte Marescas Regel leicht angepasst werden müssen, falls der norwegische Torjäger Kapitän gewesen wäre.

Haalands herausragende Statistiken

Zur Einordnung: Der norwegische Stürmer Erling Haaland zeigt für die Citizens weiterhin konstant starke und torgefährliche Leistungen:

Einsätze in der vergangenen Saison: 52 in allen Wettbewerben;

Erzielte Tore: 38;

Vorlagen: 9.

Vor der neuen Saison will Manchester City unter Enzo Maresca den Kader weiter verstärken und in der Premier League sowie der Champions League ernsthaft um die wichtigsten Titel kämpfen.

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