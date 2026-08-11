Dean Huijsen erhält Real Madrids legendäres Trikot mit der Nummer 4

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Dean Huijsen erhält Real Madrids legendäres Trikot mit der Nummer 4

Real Madrids Innenverteidiger Dean Huijsen hat vor der Saison 2026/27 offiziell das legendäre Trikot mit der Nummer 4 erhalten. Wie Goal.com berichtet, trug der junge Spanier in seiner Debütsaison zwar eine andere Nummer, erklärte jedoch, dass es sein Kindheitstraum gewesen sei, das Trikot von Klublegenden wie Sergio Ramos und Fernando Hierro zu tragen, und versprach, dieser Nummer gerecht zu werden. Goal.com berichtet darüber.

Für Dean Huijsen, der in der vergangenen Saison die Nummer 24 trug, zählt dieses Trikot zu den größten Höhepunkten seiner Profikarriere. Besonders die Verbindung seiner Heimatstadt Málaga mit einer weiteren Klublegende, Fernando Hierro, macht diesen Moment für den Spieler noch bedeutender. Der Verteidiger teilte in den sozialen Medien neben einem Foto im neuen Trikot auch seinen herzlichen Dank und persönliche Erinnerungen.

Auf den Spuren von Sergio Ramos und Fernando Hierro

In seiner Erklärung erinnerte sich Dean Huijsen daran, dass Sergio Ramos als Kind sein größtes Idol gewesen sei und er sogar in SR4-Fußballschuhen gespielt habe, um ihm nachzueifern. „Für Real Madrid zu spielen und die Nummer 4 zu tragen, war immer mein Traum. Vor mir spielte Fernando Hierro mit dieser Nummer, und dass er wie ich aus Málaga stammt, macht sie noch besonderer“, sagte der junge Spieler gegenüber den Vereinsmedien.

Die bevorstehende Saison 2026/27 gilt als entscheidende Phase in Huijsens Karriere. Obwohl der Verteidiger in seinem Debütjahr in Madrid gute Leistungen zeigte, schaffte er es wegen mangelnder Konstanz nicht in den WM-Kader der spanischen Nationalmannschaft von Luis de la Fuente. Seine überzeugenden Auftritte zum Saisonende sowie ein vollständiges Trainingslager unter José Mourinho geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass er zu seiner Bestform zurückfinden kann.

Der Einfluss von David Alaba und Dankbarkeit

Bekanntlich hatte der erfahrene österreichische Fußballer David Alaba das Trikot mit der Nummer 4 in den vergangenen Jahren getragen. Huijsen würdigte die Unterstützung seines Teamkollegen, der sich zum Abschied vom Klub entschieden hat, ausdrücklich und betonte, dass er während des Trainings in Valdebebas viel von Alabas Führungsqualitäten gelernt habe. Alaba habe jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung stets geholfen – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Während Dean Huijsen sich mit großen Zielen auf die neue Saison vorbereitet, sprach er der Vereinsführung, dem Präsidenten, dem Trainer und allen Fans seinen Dank aus. „Ich weiß, dass diese Nummer eine große Geschichte und viele Legenden hinter sich hat. Ich werde versuchen, meine eigene Geschichte zu schreiben, damit die Menschen eines Tages sagen, dass ich dieses Trikot und diese Nummer verdient habe. Ob im Training oder im Spiel – ich werde jeden Tag mit Sicherheit alles geben“, schloss der Spieler.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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