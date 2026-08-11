Pocta Mail verhindert die Verbreitung gefährlicher RAR-Archive

Der Dienst Pocta Mail hat einen weiteren wichtigen Schritt zum Schutz der Nutzer unternommen und erfolgreich eine neue Welle betrügerischer Nachrichten mit passwortgeschützten RAR-Archiven blockiert. Laut ixbt.com entfielen im vergangenen Monat genau 13 % aller erkannten und gestoppten Schadnachrichten auf solche Angriffe mit Archivdateien. Ixbt.com berichtet .

Die Angreifer nutzen bei diesem Verfahren äußerst raffinierte Methoden, um Nutzer zu täuschen. Die betrügerischen Nachrichten tarnen sich insbesondere als offizielle Geschäftskorrespondenz, darunter verschiedene Verträge, wichtige zu unterzeichnende Dokumente und Benachrichtigungen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Die E-Mail-Texte sind in einem streng formellen Stil verfasst und enthalten sogar Verweise auf geltende Rechtsvorschriften.

Gefährliches Verfahren und saisonale Faktoren

Das zum Öffnen der Schadsoftware erforderliche Passwort wird direkt in der E-Mail angegeben. Die aktive Verbreitung dieses Verfahrens wird teilweise durch die Saison der Finanzberichterstattung begünstigt, in der gewöhnlich zahlreiche Angriffe auf Unternehmen und Finanzsysteme eingehen. Angesichts des hohen E-Mail-Aufkommens prüfen Empfänger die Absenderadresse und den Dateiinhalte nicht immer sorgfältig.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Phishing-Links wird die Schadsoftware bei dieser Methode in einem geschützten Archiv versteckt. Nach dem Entschlüsseln und Öffnen kann die Malware direkten Zugriff auf das Gerät des Nutzers, persönliche oder geschäftliche Konten sowie vertrauliche Daten erhalten.

Sicherheitsmaßnahmen und Empfehlungen

Experten betonen, dass moderne Technologien erforderlich sind, um solche Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren. Pocta Mail setzt bei der Erkennung ähnlicher Risiken aktiv mehr als dreißig Machine-Learning-Modelle (ML) und komplexe Antispam -Filter ein.

Dennoch bleibt die Einhaltung von Regeln der Cybersicherheit unerlässlich. Die Vertreter des Dienstes empfehlen Nutzern dringend, mit unerwarteten Anhängen vorsichtig umzugehen, die E-Mail-Adresse des Absenders regelmäßig zu überprüfen und ausführbare Dateien aus unbekannten Quellen niemals zu öffnen.