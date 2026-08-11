Transfer-Bombe in der Türkei: Dušan Vlahović einigt sich mit Beşiktaş!

Der renommierte serbische Stürmer Dušan Vlahović steht kurz davor, seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortzusetzen. Laut einem Beitrag des bekannten italienischen Insiders und Journalisten Nicolò Schira auf X (ehemals Twitter) steht der 26-jährige Angreifer kurz vor einem Wechsel zum Istanbuler Klub Beşiktaş als ablösefreier Spieler.

Laut der Quelle sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in die entscheidende Phase eingetreten. Über die wichtigsten Vertragsbedingungen wurde bereits eine Einigung erzielt.

Vertrag bis 2029 und ein Gehalt von 8 Millionen Euro

Die Verantwortlichen von Beşiktaş haben für den serbischen Torschützen ein finanziell äußerst attraktives Angebot vorbereitet:

Vertragslaufzeit: Bis Sommer 2029 (Dreijahresvertrag);

Jahresgehalt: Pro Jahr, ohne Boni 8 Millionen Euro ;

Bonus: Da Vlahović ablösefrei wechselt, erhält er für seine Unterschrift einen besonders hohen Handgeldbetrag (Signing Bonus).

Die Verantwortlichen des türkischen Klubs sind voll davon überzeugt, dass sie diesen großen Deal in den kommenden Tagen erfolgreich abschließen werden.

Der Faktor Vincenzo Italiano und die Ablehnung eines Angebots aus Saudi-Arabien

Bei der möglichen erfolgreichen Abwicklung dieses Transfers spielt die Verpflichtung von Vincenzo Italiano als Cheftrainer von Beşiktaş eine zentrale Rolle. Der Trainer nahm persönlich Kontakt zum serbischen Stürmer auf und konnte ihn davon überzeugen, dass er das zentrale Projekt und der wichtigste Torschütze des Teams werden würde.

Zur Erinnerung: Vlahović hatte zuvor von Klubs aus Saudi-Arabien finanziell astronomische Angebote erhalten. Der Fußballer lehnte die Offerten aus der arabischen Welt jedoch ab und entschied sich für die türkische Liga, die starken Wettbewerb bietet und der europäischen Fußballlandschaft nahesteht.

Vlahovićs Saisonstatistik und Transferwert

Der serbische Stürmer zeigt auch in der Saison 2025/26 eine hohe Torgefahr:

Einsätze: 23 (alle Wettbewerbe);

Tore: 10;

Vorlagen: 2.

Das renommierte Transfermarkt beziffert den aktuellen Marktwert von Dušan Vlahović auf 35 Millionen Euro Damit gilt es als einer der größten Erfolge auf dem Transfermarkt, dass Beşiktaş einen Angreifer dieser Klasse ablösefrei verpflichten kann.

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