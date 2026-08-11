Telegram blockierte an einem Tag mehr als 100.000 Gruppen und Kanäle

Die Administration des Messengers Telegram hat innerhalb eines Tages mehr als 100.000 öffentliche Gruppen und Kanäle wegen Verstößen gegen Sicherheitsregeln eingeschränkt. Laut Ixbt.com ist diese Zahl in den vergangenen Tagen stark gestiegen und zeigt, dass die Inhaltsmoderation auf der Plattform weiter verschärft wurde. Ixbt.com berichtet .

Statistischen Angaben zufolge wurden am 10. August 2026 insgesamt 101.205 Gruppen und Kanäle blockiert. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der innerhalb eines Tages blockierten Communities erstmals seit dem 5. August die Marke von 100.000 überschritten hat.

August- und Jahresstatistik

Seit Beginn des laufenden Monats hat Telegram insgesamt 834.113 verdächtige und regelwidrige Communities geschlossen. Darunter befanden sich 4.608 Gruppen, die mit Terrorismus und extremistischen Aktivitäten in Verbindung standen.

Insgesamt ist die Zahl der seit Beginn des Jahres 2026 auf der Plattform blockierten öffentlichen Communities auf 22,59 Millionen gestiegen. Davon wurden 158.750 als direkt mit Terrorismus verbunden eingestuft und nach strengen Vorgaben entfernt.

Moderationswerkzeuge und moderne Technologien

Für die Umsetzung von Prozessen in diesem Umfang setzt Telegram mehrere wirksame Moderationsmechanismen ein. Seit 2015 betreibt die Plattform ein proaktives Überwachungssystem, das auf Nutzerbeschwerden und Technologien für maschinelles Lernen basiert.

Zu Beginn dieses Jahres wurden diese Sicherheitsmaßnahmen außerdem um moderne Lösungen auf Basis von Technologien der künstlichen Intelligenz ergänzt. Dadurch lassen sich Regelverstöße schnell erkennen und die Verbreitung schädlicher Inhalte in einem Messenger mit Millionenpublikum verhindern.