ROBOTIS baut Fabrik für humanoide Roboter in Taschkent

In der Industriezone „Yangi Avlod“ in Taschkent hat der Bau einer innovativen Fabrik des koreanischen Unternehmens ROBOTIS begonnen. Das Projekt wird auf Initiative der Vereinigung „O‘zeltexsanoat“ realisiert.

In dem neuen Werk sollen humanoide Roboter, die mit AI-Technologien ausgestattet sind, sowie die dafür erforderlichen Komponenten hergestellt werden. Es wird erwartet, dass dies die erste Produktionsstätte in Usbekistan sein wird, die auf die Herstellung humanoider Roboter spezialisiert ist.

Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf etwa 100 Millionen Dollar. Der moderne Produktionskomplex wird auf einer Fläche von 10 Hektar errichtet.

Nach der Inbetriebnahme des Werks sollen mehr als 2.000 Fachkräfte beschäftigt werden. Zudem wird im Land eine lokale Engineering-Basis und eine hochtechnologische Produktionsrichtung für Robotik geschaffen.

Vizepremierminister Jamshid Xo‘jayev erklärte, dass dieses Projekt ein wichtiger Schritt bei der Einführung von AI-Technologien in die usbekische Industrie sei.

Die Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts wurde im Dezember letzten Jahres in Südkorea unterzeichnet. Südkorea ist einer der wichtigsten Technologiepartner Usbekistans, wobei das Gesamtvolumen der Investitionen in die Wirtschaft des Landes 8 Milliarden Dollar überstiegen hat.