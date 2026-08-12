Cannavaros Vertrauen, ein Formtief und ein neuer Legionär: Dostonbek Hamdamov spricht offen

den jordanischen Klub Al Hussein in der Qualifikationsrunde der AFC Champions League Elite mit 3:0 besiegt hatte, sicherte sich Pakhtakor einen Platz in der Gruppenphase der AFC Champions League Elite. Auf der Pressekonferenz nach diesem eindrucksvollen und wichtigen Sieg beantworteten Lions-Trainer Emiliano Caras und der beste Spieler der Partie, Doppeltorschütze Dostonbek Hamdamov, ausführlich die Fragen der Journalisten.

Emiliano Caras: „In der Super League spielen die Gegner mit 200 Prozent gegen uns“

Der Trainer des Klubs aus Taschkent betonte, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft vollkommen zufrieden sei, und sprach über die Ergebnisse in der Super League sowie die mentale Verfassung der Spieler:

„Die Gefühle sind sehr positiv. Wir haben das Spiel heute vollständig kontrolliert. Natürlich wollten wir mehr Tore schießen, aber das Wichtigste ist, dass wir kein Gegentor kassiert und genügend gefährliche Situationen herausgespielt haben. Die gesamte Mannschaft hat sich auf dem Platz sehr gut präsentiert. Unseren Fans möchte ich besonders danken“, sagte der Trainer.

Auf die Frage der Journalisten, warum Pakhtakor in der heimischen Liga keine ähnlich überzeugenden Leistungen zeigen könne, antwortete Caras:

„Wir denken ebenfalls viel über dieses Thema nach und arbeiten kontinuierlich an der mentalen Verfassung der Jungs. Die Spieler müssen Freude am Spiel haben, wenn sie den Platz betreten. Im Laufe der Saison haben wir viele Punkte liegen gelassen. Ich hoffe, dass der heutige deutliche Sieg der Mannschaft noch mehr Selbstvertrauen gibt. Jeder Spieler muss sein Maximum zeigen. Jetzt richten wir den Fokus auf die kommenden Partien. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Gegner in der Super League gegen Pakhtakor mit 200 Prozent Einsatz und Leidenschaft auf den Platz geht. Unser Ziel ist einzig und allein, jedes Spiel zu gewinnen“.

Dostonbek Hamdamov: Ein Formtief, Cannavaros Vertrauen und der neue Legionär

Dostonbek Hamdamov, der einen Doppelpack erzielte und zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, beantwortete kritische Fragen zu seiner Laufbahn in der Nationalmannschaft und seiner körperlichen Verfassung offen:

— Vor Ihrer Rückkehr in die Nationalmannschaft schien es, als würde Ihre Karriere einen Rückgang erleben. Seit der WM-Qualifikation zeigen Sie starke Leistungen. Wie groß war dabei der Einfluss von Fabio Cannavaro?

— Der Ansicht, dass es in meiner Karriere einen Rückgang gab, stimme ich nicht wirklich zu. Im Training gebe ich immer alles, um meiner Mannschaft zu helfen. In gewisser Hinsicht passte mein Spielstil auf dem Platz vielleicht nicht zur Taktik der früheren Trainer. Cannavaro vertraute mir und berief mich in die Nationalmannschaft. Ich habe versucht, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Selbst wenn es in den vergangenen Spielzeiten einen gewissen Rückgang gegeben haben sollte, war das letztlich eine wertvolle Erfahrung für mich.

— Wie beurteilen Sie die aktuelle körperliche Verfassung des neuen Stürmers Ayman Hussein?

— Ayman selbst hat offen zugegeben, dass er noch nicht in optimaler Form ist. Heute spielte er 75 Minuten und zeigte eine nützliche Leistung. Derzeit haben wir zwei starke Stürmer im Kader. Ich hoffe, dass Ayman mit jedem Spiel zu seiner Form zurückfindet. Bis jetzt hatte er individuell trainiert, aber zwischen Einzeltraining und offizieller Spielpraxis besteht ein großer Unterschied.

— Pakhtakor hatte in dieser Saison noch keinen Gegner mit 3:0 besiegt. War der Gegner wirklich so schwach?

— Es wäre falsch, negativ über den Gegner zu sprechen. Dass Al Hussein seine heimische Meisterschaft noch nicht begonnen hatte und neun neue Spieler in den Kader aufgenommen worden waren, wirkte sich zu seinem Nachteil aus. Aber das Wichtigste ist: Unsere Jungs sind heute auf dem Platz einfach geflogen!

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