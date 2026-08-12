Der bekannte chinesische Technologiehersteller Chuwi wurde erneut beschuldigt, Käufern irreführende Informationen geliefert zu haben. Obwohl dieser Fall nicht so gravierend ist wie die frühere Kontroverse um den Austausch von Prozessoren, sorgt die Diskrepanz zwischen den technischen Daten des Geräts und seinen tatsächlichen Möglichkeiten für Kritik von Experten. Laut ixbt.com geht es um das neue UniBook-Modell. Ixbt.com berichtet darüber.

Abweichungen beim Display

Experten des Magazins NotebookCheck haben den neuen UniBook-Mobilcomputer getestet, der auf der Intel Wildcat Lake-Plattform läuft. Der Hersteller hatte für dieses Modell ein IPS-Display mit 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung angekündigt. Labortests zeigten jedoch, dass die tatsächlich verwendete Matrix deutlich minderwertiger ist und lediglich eine Farbraumabdeckung von etwa 60 Prozent bietet.

Für ein Laptop der Budgetklasse ist dies zwar kein besonders gravierender Mangel, doch die mutmaßlich falschen Angaben des Unternehmens sorgen für erhebliche Kritik. Experten zufolge verstößt eine absichtliche Übertreibung der technischen Eigenschaften gegen die Verbraucherrechte und schadet dem Ruf der Marke.

Die wichtigsten Eigenschaften des UniBook-Laptops

Abgesehen von dem festgestellten Mangel verfügt dieser Computer über einige bemerkenswerte technische Daten. Dazu gehören:

Das Gerät ist mit einem Intel Core 3 304-Prozessor mit fünf Kernen ausgestattet.

Der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB.

Der Laptop kostet lediglich 450 US-Dollar.

Das Modell zeichnet sich durch eine hohe Akkulaufzeit aus.

Insgesamt ist dieser Mobilcomputer seinem bescheidenen Leistungsniveau entsprechend bepreist. Die eingeschränkten Prozessorfähigkeiten und der begrenzte Arbeitsspeicher zeigen jedoch, dass er nicht für anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt ist.

Den von NotebookCheck zu der Situation veröffentlichten Informationen zufolge hat der Hersteller versucht, seine offiziellen technischen Angaben zu ändern. Dennoch fehlen auf der offiziellen Website weiterhin klare und vollständige Informationen zu diesem Thema. Experten empfehlen Käufern, sich vor dem Kauf von Geräten der Budgetklasse unabhängige Testberichte und Testergebnisse anzusehen.