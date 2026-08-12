Fairphone 6+-Smartphone fotografiert, technische Daten enthüllt

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Fairphone 6+-Smartphone fotografiert, technische Daten enthüllt

Laut den von NewMobile veröffentlichten ersten Renderbildern bereitet die für die höchste Reparierbarkeit auf dem Markt und langfristigen Software-Support bekannte Marke die Vorstellung ihres nächsten Geräts vor. Obwohl viele direkt mit einer Zahl der nächsten Generation gerechnet hatten, plant das Unternehmen die Veröffentlichung des Modells Fairphone 6+. Das Gerät soll im Vergleich zum Vorgänger kleine, aber wichtige Verbesserungen bieten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com unterscheidet sich das neue Smartphone äußerlich kaum vom im vergangenen Jahr erschienenen Fairphone 6. Insbesondere bleibt die beliebte modulare Rückseite, die die Nutzung verschiedener Zubehörteile ermöglicht, unverändert. Das Smartphone misst 157 x 73 x 9,6 Millimeter und wiegt 191 Gramm, was darauf hindeutet, dass die Module weiterhin mit Geräten der vorherigen Generation kompatibel sind.

Display und wichtigste technische Änderungen

Das Gerät verfügt über einen 6,31-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1116p. Außerdem unterstützt das Display eine variable Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hz und ist durch robustes Gorilla Glass 7i geschützt. Das ermöglicht flüssigere Bilder und einen besseren Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Die Leistung des Smartphones wurde deutlich verbessert. Während das Basismodell mit dem Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 ausgestattet ist, wird das neue Fairphone 6+ über den fortschrittlicheren Chip Snapdragon 7s Gen 4 verfügen. Trotz der Schwierigkeiten auf dem globalen Halbleitermarkt wurde der RAM von 8 GB auf 12 GB erweitert, während der interne Speicher wie zuvor bei 256 GB bleibt.

Akku, Preis und Marktaussichten

Technischen Analysen zufolge bleiben der 4415 mAh große Akku und die Hauptkameras gegenüber dem Vorgängermodell unverändert. Tatsächlich unterscheidet sich das neue Gerät lediglich durch den aktualisierten Prozessor und die größere RAM-Kapazität. Diese Verbesserungen haben sich jedoch auch auf den Preis ausgewirkt.

Das Fairphone 6 kam Berichten zufolge zu einem Einstiegspreis von 600 Euro auf den Markt, während sein Nachfolger Fairphone 6+ mit 650 Euro bewertet wird. Trotz des höheren Preises und der geringfügigen Änderungen gewinnen Smartphones dieser Reihe weiterhin Käufer durch ihre Umweltfreundlichkeit, die einfache Reparatur durch Zerlegen in Eigenregie und die über viele Jahre bereitgestellten Updates.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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