Die Zukunft von SpaceX wird mit künstlicher Intelligenz verknüpft

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Die Zukunft von SpaceX wird mit künstlicher Intelligenz verknüpft

SpaceX-Chef Elon Musk erklärte bei einem Vortrag für Mitarbeiter, dass Technologien der künstlichen Intelligenz eine entscheidende Rolle in der Zukunft des Unternehmens spielen werden. Laut ixbt.com dürfte der KI-Bereich in den kommenden Jahren zum dominierenden Teil des Unternehmenswerts werden und die traditionelle Raketenproduktion sowie Satellitenprojekte hinter sich lassen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Anfang dieses Jahres hatte SpaceX Berichten zufolge xAI übernommen, das von Elon Musk im Jahr 2023 gegründete Startup. Das Unternehmen entwickelte den weithin bekannten Chatbot Grok und betreibt im US-Bundesstaat Tennessee einen leistungsstarken Supercomputer-Cluster namens Colossus. Dies war der erste Schritt in der technologischen Transformation des Unternehmens.

Drastischer Wandel bei den Finanzergebnissen

In einem 29-minütigen Vortrag, der eine Woche nach der Veröffentlichung des ersten Quartalsberichts des Unternehmens seit dem Börsengang stattfand, ging Musk ausführlich auf die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz ein. Seinen Angaben zufolge werden die Einnahmen aus diesem Bereich schon bald die Erträge aller anderen Geschäftsfelder zusammen übertreffen.

„Unsere Einnahmen aus künstlicher Intelligenz werden bereits im September – sogar schon im nächsten Monat – die übrigen Einnahmen von SpaceX übertreffen und im vierten Quartal deutlich darüber liegen“, betonte Elon Musk in seinem Vortrag. Dies signalisiert den Beginn einer neuen Ära für den Luft- und Raumfahrtkonzern.

Ambitionierte Pläne für die nächsten fünf Jahre

Musk prognostiziert, dass künstliche Intelligenz in den kommenden vier bis fünf Jahren volle 99 Prozent des Gesamtwerts von SpaceX ausmachen wird. Er betonte ausdrücklich, dass dieser Anteil in fünf Jahren unvermeidlich sein werde und die Bewertung des Unternehmens ein beispielloses astronomisches Niveau erreichen werde.

Derzeit baut das Unternehmen seine Infrastruktur zügig aus. Insbesondere ist geplant, bis zum Ende des kommenden Jahres Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz mit einer Gesamtleistung von 10 Gigawatt in Betrieb zu nehmen. Dies wird ein solides Fundament für künftige technologische Durchbrüche schaffen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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