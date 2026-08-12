Napoli steht kurz vor der Verpflichtung von Benoît Badiashile

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Napoli steht kurz vor der Verpflichtung von Benoît Badiashile

Der italienische Klub Napoli ist zuversichtlich, Chelseas Innenverteidiger Benoît Badiashile zu verpflichten. Obwohl der Londoner Klub seine finanziellen Forderungen für den Spieler erhöht hat, wird mit einem positiven Ausgang der Verhandlungen gerechnet. Laut Goal.com ist der Franzose zum wichtigsten Ziel von Cheftrainer Massimiliano Allegri für das Winter-Transferfenster geworden. Das berichtet Goal.com berichtet .

Der Serie-A-Klub plant, den französischen Verteidiger zur Verstärkung seiner Abwehr zu verpflichten. Zwischen den beiden Vereinen wurde eine vorläufige Einigung über eine Leihe für 3 Millionen Euro erzielt. Die Verhandlungen über die endgültige Höhe der Kaufoption dauern jedoch noch an.

Transferdetails und persönlicher Wunsch

Der Spieler selbst strebt einen Wechsel ins Stadio Diego Armando Maradona ebenfalls aktiv an. Benoît Badiashile betrachtet einen Wechsel zu Napoli als Priorität und hat Angebote eines weiteren, nicht genannten englischen Klubs abgelehnt. Das stärkt die Position des italienischen Vereins zusätzlich.

Chelsea hatte zunächst eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro gefordert. Obwohl die Parteien die Verpflichtung später in eine Kaufoption änderten, erhöhte der Londoner Klub die Summe auf 18 bis 20 Millionen Euro. Napolis Führung arbeitet derzeit daran, die Ablösesumme so weit wie möglich zu senken.

Defensive Krise und Allegris Pläne

Napolis Bemühungen um den Innenverteidiger von Chelsea sind aufgrund einer schweren Verletzungskrise in der Abwehr besonders wichtig geworden. Stammverteidiger Alessandro Buongiorno musste sich einer Knieoperation unterziehen und fällt drei bis vier Monate aus.

Auch Sam Beukema hat sich an der Achillessehne verletzt, während Luka Marianucci kürzlich einen Riss der Kniebänder erlitt. Diese Ausfälle haben Massimiliano Allegri bei der Planung seiner Defensivoptionen in der Vorbereitung auf die neue Saison vor große Probleme gestellt.

Da der Spieler selbst zum Verein wechseln möchte und der finanzielle Unterschied zwischen den Parteien nicht besonders groß ist, hofft Napoli, den Transfer bald abzuschließen. Allegri möchte den französischen Verteidiger so schnell wie möglich in den Kader integrieren und ihn vor der neuen Saison verpflichten.

NapoliChelseaBenoît BadiashileSerie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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