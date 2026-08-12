Intelligente Warmwasserbereiter: Reservoir stellt ein neues Gerät für Haushalte und das Stromnetz vor

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Intelligente Warmwasserbereiter: Reservoir stellt ein neues Gerät für Haushalte und das Stromnetz vor

Es ist Zeit, Warmwasserbereiter grundlegend zu modernisieren – sie gehören zu den am meisten übersehenen, zugleich aber energieintensivsten Haushaltsgeräten. Meist erinnern sich Menschen an diese Geräte erst, wenn kaltes Wasser aus der Dusche kommt oder ein Notfall eintritt. Sie machen fast 18 Prozent des Energiehaushalts eines Hauses aus und zählen zu den häufigsten Ursachen für Überschwemmungen in Wohngebäuden. Laut Informationen, die ixbt.com und andere Technologiepublikationen verbreitet haben, konnte das Startup Reservoir, das dieses Problem angeht, 8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seiner intelligenten Warmwasserbereiter einwerben, wie Techcrunch.com berichtet .

Luke Winston-Almanzar, ehemaliger Chief Business Officer des 3D-Druckunternehmens Formlabs, gründete Reservoir gemeinsam mit Gabriel Pari-Amon und Jake Felser. Seiner Aussage zufolge sind herkömmliche Warmwasserbereiter völlig unintelligent, und die für ihren Betrieb benötigte Energie kann den Stromverbrauch eines Elektroautos übersteigen. Die neu eingeworbenen 8 Millionen US-Dollar Startkapital wurden unter der Führung von Asymmetric Capital Partners sowie unter Beteiligung von Founder Collective und MCJ aufgebracht.

Intelligente Technologie und Stabilisierung des Stromnetzes

Nach Abschluss der Finanzierungsrunde baut das Unternehmen die Installation seiner Geräte in Haushalten in Boston, seinem ersten Markt, und den umliegenden Gebieten aus. Bislang hat Reservoir etwa 100 Geräte installiert; bis zum Ende des kommenden Jahres sollen es 1.000 sein. Winston-Almanzar betonte, dass dies eine Leistung im Megawattbereich bedeuten würde und die Speicherung von Megawattstunden Energie in Form von heißem Wasser erheblich zur Stabilisierung der Stromnetze beitragen könnte.

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Geräten kann Reservoir den Warmwasserbedarf der Verbraucher im Voraus vorhersagen. Dadurch kann das System den Tank aufheizen, wenn die Stromnachfrage niedrig und die Preise günstiger sind. Zudem ist die Wärmepumpe des Geräts fast viermal effizienter als ein gewöhnlicher elektrischer Warmwasserbereiter und fünfmal effizienter als eine mit Erdgas betriebene Variante.

Komfort für Verbraucher und künftige Pläne

Die Vertreter des Startups verstehen, dass Netzexperten zwar die Möglichkeiten zur Energiespeicherung schätzen könnten, gewöhnliche Käufer sich damit allein jedoch nicht überzeugen lassen. Die meisten Menschen kaufen bei einem Defekt einfach den Warmwasserbereiter, den der Installateur gerade verfügbar hat. Deshalb arbeitet das Reservoir-Team nach dem Grundsatz, dass ein umweltfreundliches Produkt zugleich auch die bequemste Lösung sein muss.

Um ein Gerät zu entwickeln, nach dem die Menschen selbst suchen und das sie kaufen würden, stattete das Unternehmen es mit einer Reihe von Funktionen aus, die bei herkömmlichen Warmwasserbereitern nicht zu finden sind. Insbesondere ist die vorausschauende Erwärmung eng mit der Energiespeicherung verbunden. Nach der Installation in einem Haushalt lernt das Reservoir-Gerät im ersten Monat die Wasserverbrauchsgewohnheiten und trainiert ein spezielles Modell für künstliche Intelligenz. Nach Abschluss des Trainings schaltet das System die Wärmepumpe zu den effizientesten und kostengünstigsten Zeiten ein, um Geld zu sparen und gleichzeitig einen ausreichenden Vorrat sicherzustellen.

Künftig plant Reservoir, seine Geräteflotte zu bündeln und an Laststeuerungsprogrammen von Versorgungsunternehmen teilzunehmen. Solche Programme bieten Großverbrauchern ein attraktives Einkommen, wenn sie zu bestimmten Zeiten keinen Strom aus dem Netz beziehen. Winston-Almanzar erklärte, das Unternehmen prüfe Möglichkeiten, diese Zahlungen zu nutzen, um die Preise der Reservoir-Produkte erschwinglich zu halten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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