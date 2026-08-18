SpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem Ozean

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SpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem Ozean

Laut Ixbt.com hat SpaceX den erfolgreichen Abschluss einer komplexen Operation gemeldet, bei der der Prototyp Starship Ship 40 in ruhige Gewässer nahe der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean gebracht wurde. Diese einzigartige Bergungsaktion war die erste ihrer Art in der Luft- und Raumfahrtindustrie und stellte einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung künftiger wiederverwendbarer Raumfahrzeugtechnologien dar. Ixbt.com berichtet .

Während des Tests im Rahmen des 13. Testflugs gelang Starship als erstem Raumfahrzeug der Geschichte eine kontrollierte weiche Landung im Indischen Ozean, wobei die strukturelle Integrität erhalten blieb. Anders als frühere Prototypen explodierte das Fahrzeug beim Aufprall auf dem Wasser nicht und übertrug unmittelbar nach der Landung weiterhin Telemetriedaten über Starlink.

Komplexer Schleppvorgang und Tests im Ozean

Nach der Landung blieb das Raumfahrzeug fast einen Monat lang im offenen Ozean. Die Bergungsaktion wurde von den Schiffen Normand Ranger und Go Australis durchgeführt, die das 52 Meter lange Ungetüm trotz schwieriger Wetterbedingungen und starker Wellen sicher in eine geschützte Bucht brachten.

Den Experten gelang es, das Raumfahrzeug vorsichtig mit niedriger Geschwindigkeit abzuschleppen. Obwohl die Operation vollständig abgeschlossen wurde, hinterließen der lange Aufenthalt im Salzwasser und die Auswirkungen des Raumflugs unweigerlich ihre Spuren am Fahrzeug.

Zustand des Raumfahrzeugs und weitere Pläne

Ersten Berichten zufolge wurde das Fahrzeug während seiner Wochen im offenen Ozean erheblich beschädigt. Insbesondere hatten sich zahlreiche Hitzeschutzkacheln vom Rumpf gelöst, eine der vorderen Steuerklappen war vollständig verloren gegangen und die andere wurde schwer beschädigt.

Ingenieure haben inzwischen mit einer gründlichen Bewertung des Gesamtzustands des Starship-Rumpfs, des Hitzeschutzes und anderer Systeme begonnen. Durch die Analyse der gewonnenen Daten und Materialien wollen die Experten das Design künftiger Raumfahrzeuge weiter verbessern.

SpaceXStarshipWeltraumTechnologieStarlink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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