Guglielmo Vicario Wechselt Zu Juventus

Der italienische Torhüter Guglielmo Vicario ist offiziell Spieler von Juventus Turin. Der erfahrene Schlussmann, der von Tottenham kommt, hat bei seinem neuen Verein einen Vertrag unterschrieben und damit das nächste wichtige Kapitel seiner Karriere begonnen. Wie Goal.com berichtet, wurde der Transfer nach Verhandlungen zwischen den Parteien offiziell bestätigt, und der Torhüter ist nach Italien zurückgekehrt. Goal.com berichtet .

Den Angaben zufolge wechselte Vicario gemäß den Transferbedingungen bis zum Ende der laufenden Saison ablösefrei auf Leihbasis zu Juventus. Gleichzeitig verfügt der Turiner Klub künftig über die Möglichkeit, die vollständigen Transferrechte des Spielers zu erwerben. Diese Klausel zählt zu den wichtigsten Bestandteilen der Vereinbarung.

Ablösesumme und finanzielle Details

Nach der Vereinbarung zwischen den Klubs muss Juventus Tottenham 8 Millionen Euro zahlen, wenn der Verein den Spieler am Saisonende dauerhaft verpflichten möchte. Zudem sieht der Vertrag leistungsabhängige Bonuszahlungen in Höhe von 2 Millionen Euro vor. Damit sind die künftigen finanziellen Bedingungen klar festgelegt.

Laut einer offiziellen Mitteilung des Turiner Klubs läuft der Leihvertrag mit dem 1996 geborenen Torhüter bis zum 30. Juni 2027. In dieser Zeit kann das Trainerteam Vicarios Fähigkeiten genau bewerten und eine endgültige Entscheidung über seinen Verbleib im Kader treffen.

Neue Rückennummer und Aufgaben

Vicario wird bei Juventus die Rückennummer 25 tragen. Nach seiner Zeit in der englischen Premier League bietet die Rückkehr in die Serie A dem Torhüter eine gute Gelegenheit, sich zu beweisen und bei seinem neuen Verein um einen Stammplatz zu kämpfen.

Der Torhüter bereitet sich nun darauf vor, mit zuverlässigen Leistungen das Vertrauen der Juventus-Trainer und Fans zu gewinnen. Dieses neue Abenteuer bei den Bianconeri dürfte ein neues Kapitel in seiner Karriere eröffnen.