Christopher Nkunku soll AC Milan verlassen

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Christopher Nkunku soll AC Milan verlassen

Der französische Stürmer Christopher Nkunku wird den italienischen Klub im Sommer-Transferfenster definitiv verlassen. Laut Goal.com steht der Spieler kurz davor, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen, da er nicht in den Plänen von Cheftrainer Ruben Amorim vorgesehen ist. Auf dem Transfermarkt haben bereits intensive Verhandlungen über seine Zukunft begonnen. Goal.com berichtet .

Im vergangenen Sommer hatte sich AC Milan darauf geeinigt, 37 Millionen Euro plus weitere 5 Millionen Euro an Boni für die Verpflichtung des Spielers zu zahlen. Da die erwarteten Ergebnisse jedoch ausblieben und einige vertraglich vereinbarte Boni nicht ausgelöst wurden, versucht der italienische Klub, finanzielle Verluste zu vermeiden.

Ablöse und Bedingungen des Klubs

Der Quelle zufolge möchte Milan mindestens 30 Millionen Euro aus dem Transfer des Spielers einnehmen oder eine kostenpflichtige Leihe für 22,6 Millionen Euro mit Kaufpflicht oder Kaufoption akzeptieren. Obwohl solche Forderungen zunächst nicht zur realen Marktsituation zu passen schienen, hat der Klub in den vergangenen Stunden signalisiert, auch für eine Leihe mit Kaufoption offen zu sein.

Nkunku wurde nicht in den Kader für das Freundschaftsspiel gegen Manchester United in Polen aufgenommen. Zudem wurde bekannt, dass er Milanello am Freitag aus persönlichen Gründen verlassen hatte und anschließend mit individuellem Training begann.

Interessierte Klubs und Zukunftspläne

Derzeit kämpfen mehrere ernsthafte Interessenten um den französischen Stürmer. Sein ehemaliger Verein RB Leipzig hat aktive Schritte zu seiner Rückkehr eingeleitet und gilt als aussichtsreichster Kandidat.

Unterdessen fanden angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Transfer von Rafael Leão auch Gespräche zwischen Milan und dem türkischen Klub Galatasaray statt. Es wird erwartet, dass die Kontakte in dieser Angelegenheit in den kommenden Stunden intensiver werden. Medienberichten zufolge könnten sich außerdem Roma und Manchester United in das Rennen um den Transfer einschalten.

Zur Erinnerung: Christopher Nkunku hatte bei RB Leipzig mit herausragenden Leistungen geglänzt, bevor er 2023 zu Chelsea wechselte. Die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr des Spielers nach Deutschland wird als hoch eingeschätzt, doch die endgültige Entscheidung soll nach den offiziellen Verhandlungen in den kommenden Tagen fallen.

AC MilanChristopher NkunkuRB LeipzigTransfersSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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