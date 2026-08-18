Xiaomi beendet Updates für beliebte Smartphones

Xiaomi hat seine Liste der Geräte, die keine Softwareunterstützung mehr erhalten, offiziell aktualisiert. Laut Ixbt.com werden seit dem 17. August dieses Jahres für mehrere beliebte Smartphone-Modelle keine Firmware- und Sicherheitspatches mehr veröffentlicht. Diese Änderung kann sich auf die tägliche Sicherheit der Nutzer und die künftige Leistung der Geräte auswirken. Ixbt.com berichtet darüber.

Die Einschränkung betrifft insgesamt sechs Modelle der Marken Xiaomi und Redmi. Infolgedessen erhalten Besitzer dieser Smartphones keine neuen Betriebssystemversionen und Funktionen mehr. Das Ende des vollständigen Supports bedeutet jedoch nicht, dass die Geräte sofort nicht mehr funktionieren.

Welche Modelle erhalten keinen Support mehr?

Den Änderungen in der offiziellen Datenbank des Unternehmens zufolge wurde eine Liste von Geräten erstellt, die künftig keine Softwareupdates mehr erhalten. Die Liste umfasst hauptsächlich beliebte Geräte aus dem Mittelklasse- und Einstiegssegment, von denen einige erst vor relativ kurzer Zeit auf den Markt kamen.

Zu den Geräten, die aus der Update-Liste entfernt wurden, gehören:

Redmi 12 5G

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S Pro

Redmi Note 12R

Besitzer dieser Modelle können über offizielle Kanäle keine Systemupdates mehr erhalten. Im Laufe der Zeit kann dies zu kleineren Problemen beim Betrieb einiger moderner Apps führen.

Sicherheitsfragen und Ausnahmen

Experten betonen jedoch, dass das offizielle Ende der Softwareunterstützung nicht bedeutet, dass Nutzer mit Problemen allein gelassen werden. Gemäß seiner Richtlinien kann Xiaomi in Ausnahmefällen spezielle Fehlerbehebungen veröffentlichen, wenn eine kritische Schwachstelle oder Sicherheitsbedrohung auf einem Gerät entdeckt wird.

Regelmäßige monatliche oder vierteljährliche Sicherheitspatches werden für diese Modelle jedoch nicht mehr bereitgestellt. Dies ist ein natürlicher Prozess bei veraltenden Geräten auf dem Technologiemarkt und bedeutet, dass Unternehmen ihre Ressourcen auf neuere Gerätegenerationen konzentrieren müssen.