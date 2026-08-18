Im italienischen Fußball und auf dem Transfermarkt zeichnen sich bedeutende Veränderungen ab. Es wurde bekannt, dass Torhüter Guglielmo Vicario offiziell zu Juventus gewechselt ist und neuer Spieler des Teams geworden ist. Der Turiner Klub gab offiziell bekannt, eine Einigung mit Tottenham erzielt und den erfahrenen Torhüter verpflichtet zu haben. Goal.com berichtet .

Laut Quellen sind auch die Einzelheiten des Transferabkommens bekannt geworden. Der 1996 geborene italienische Torhüter kam zunächst ablösefrei auf Leihbasis nach Turin. Gemäß den Vertragsbedingungen hat Juventus am Saisonende außerdem das Recht, den Spieler dauerhaft zu verpflichten.

Ablöse und finanzielle Bedingungen

Gemäß der Vereinbarung zwischen den Klubs müssen die Bianconeri künftig 8 Millionen Euro zahlen, um die vollständigen Transferrechte am Torhüter zu erwerben. Zudem sind bei Erfüllung bestimmter Bedingungen Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro vorgesehen. Die zeitlich befristete Vereinbarung gilt bis zum 30. Juni 2027.

Diese Vereinbarung ermöglicht der Juventus- Führung, die Fähigkeiten des neuen Torhüters eine Saison lang genau zu bewerten und seine Anpassung an das Team zu beobachten. Erst danach wird der Klub endgültig entscheiden, ob er die Kaufoption für eine dauerhafte Verpflichtung aktiviert oder ablehnt.

Neue Rückennummer und kommende Aufgaben

Der italienische Torhüter kehrt nach seiner Zeit bei Tottenham in seine Heimat zurück und schlägt ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Beim Turiner Klub wird er mit der markanten Rückennummer 25 auflaufen. Vicario muss nun hart um seinen Platz in einem konkurrenzstarken Kader kämpfen und das Vertrauen des Trainerstabs sowie seiner Mitspieler rechtfertigen.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte der Klub, dass der Transfer sowohl aus finanzieller als auch aus sportlicher Sicht zur Gesamtstrategie der Mannschaft passe. Die Zeit wird zeigen, welche Leistungen Vicario in der Saison erbringt und wie groß sein Beitrag dazu sein wird, dass Juventus seine Ziele erreicht.