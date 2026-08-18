Vivo X500 mit 90-Watt-Laden und Satellitenkommunikation

·1·Technologie
Vivo X500 mit 90-Watt-Laden und Satellitenkommunikation

Ein neues Vivo-Smartphone wurde von Chinas 3C-Regulierungsbehörde zertifiziert und sorgt damit für großes Interesse auf dem Mobilgerätemarkt. Laut ixbt.com soll das unter der Modellnummer V2602A geführte Gerät zur erwarteten Vivo-X500-Serie gehören, deren Vorstellung in China im September dieses Jahres erwartet wird. Ixbt.com berichtet .

Zuvor hatten auch die Modelle X500 Pro und X500 Pro Max derselben Serie ähnliche offizielle Zertifizierungen erhalten. Das neue Zertifizierungsverfahren bestätigte praktisch die technischen Fähigkeiten des Geräts, darunter die Unterstützung von kabelgebundenem Laden mit 90 Watt. Außerdem wurden das Frequenzband n79 und die BeiDou-Satellitenkommunikation bestätigt.

Design und Änderungen am äußeren Erscheinungsbild

Das Basismodell Vivo X500 dürfte sich äußerlich deutlich von seinen Pro-Versionen unterscheiden. Während die teureren Varianten vermutlich über ein großes, auffälliges rundes Kameramodul in der Mitte der Rückseite verfügen, könnte dieses modulare System beim Basismodell in die obere linke Ecke verlegt werden.

Das Gerät soll mit einem flachen 6,59-Zoll-OLED-Display ausgestattet sein, das eine 1.5K-Auflösung bietet. Für die Leistung soll ein Prozessor der Dimensity-9000-Serie zuständig sein. Berichten zufolge könnten die Pro-Modelle mit einem 2-Nanometer-Chip Dimensity 9600 Pro ausgestattet werden, während die Basisversion möglicherweise eine etwas andere 3-Nanometer-Plattform verwendet.

Akkukapazität und Kamerafunktionen

Einer der größten Vorteile des Mobilgeräts wird sein beeindruckender Akku sein. Das Gerät soll voraussichtlich über einen Akku mit einer Kapazität von etwa 7500 mAh verfügen. Außerdem können Nutzer kabelgebundenes Laden mit 90 Watt sowie kabelloses Laden mit 40 Watt nutzen.

Auch das Hauptkamerasystem soll fortschrittliche technische Daten bieten. Es basiert insbesondere auf einem 50-Megapixel-Hauptsensor im Format 1/1.28 Zoll. Zur Kameraausstattung gehören außerdem ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul und ein 64-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv.

Alle neuen Geräte der Vivo-X500-Serie sollen direkt ab Werk mit Android 17 laufen und mit der proprietären Benutzeroberfläche OriginOS 7 ausgestattet sein.

VivoVivo X500SmartphoneTechnologieChina
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler lernen, das Marswetter mithilfe künstlicher Intelligenz vorherzusagenWissenschaftler lernen, das Marswetter mithilfe künstlicher Intelligenz vorherzusagenHeute, 17:27Starship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem OzeanStarship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem OzeanHeute, 16:53China bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vorChina bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vorHeute, 16:29Hindernis für Starlinks Geschwindigkeitsausbau: Iridium wendet sich an die FCCHindernis für Starlinks Geschwindigkeitsausbau: Iridium wendet sich an die FCCHeute, 15:51Samsung SDI und General Motors entwickeln neue Batterien für ElektrofahrzeugeSamsung SDI und General Motors entwickeln neue Batterien für ElektrofahrzeugeHeute, 15:24Oppo Find X10 wird mit fortschrittlicher Display-Technologie ausgestattetOppo Find X10 wird mit fortschrittlicher Display-Technologie ausgestattetHeute, 14:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden