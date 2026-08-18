Aktivist beendet nach 16 Tagen Hungerstreik seinen Protest im Krankenhaus

Im ostindischen Bundesstaat Jharkhand hat ein Aktivist seinen 16-tägigen Hungerstreik beendet. Die Regierung akzeptierte die Forderung der Demonstrierenden, eine umstrittene Einstellungprüfung abzusagen.

Die Teilnehmenden erklärten jedoch, ihre Straßenproteste nicht einzustellen, bis Indiens oberste Ermittlungsbehörde Untersuchungen zu Vorwürfen möglicher Unregelmäßigkeiten bei weiteren Einstellungprüfungen aufnimmt.

Devendra Nath Mahto, einer der führenden Teilnehmer der Proteste, beendete die Aktion im Beisein von Ministern des Bundesstaates. Wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands war er vergangene Woche in ein Krankenhaus in Ranchi eingeliefert worden.

Die Proteste begannen am 25. Juli mit Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten bei Prüfungen für Stellen im öffentlichen Dienst und der Forderung nach einer Reform des Systems.

Stellen im öffentlichen Dienst sind in Indien wegen ihrer Sicherheit und des verlässlichen Einkommens äußerst begehrt. Jedes Jahr legen Millionen Menschen Prüfungen für Staatsstellen ab, viele besuchen spezielle Vorbereitungskurse.

Bei mehreren Prüfungen wurde jedoch behauptet, dass Fragen vorab verbreitet und von Bewerbern unfaire Methoden eingesetzt worden seien. Das Einstellungsverfahren kann sich zudem manchmal über mehrere Jahre hinziehen.

Die Proteste in Jharkhand begannen im vergangenen Monat nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der vorläufigen Prüfung für den Staatsdienst. Einige Bewerber erklärten, im Internet verbreitete Antwortbögen hätten den Verdacht geweckt, dass die Ergebnisse manipuliert worden sein könnten.

Die Ereignisse folgten auf große Proteste in Delhi. Nach den dortigen Demonstrationen war der Bundesbildungsminister zurückgetreten, und der Druck auf die Regierung von Jharkhand hatte zugenommen.

Die Landesregierung stimmte der Absage der vorläufigen Prüfung zu, und eine Untersuchung durch das Criminal Investigation Department (CID) wurde eingeleitet. Mehrere Personen wurden festgenommen, darunter auch der Vorsitzende der Jharkhand Public Service Commission.

Die Demonstrierenden forderten jedoch auch die Absage der JSSC-CGL-Prüfung und eine Untersuchung durch das Central Bureau of Investigation (CBI), Indiens zentrale Ermittlungsbehörde.

Am Montagabend erklärte Ministerpräsident Hemant Soren, auch diese Prüfung werde abgesagt.

Der Ministerpräsident sagte, im Rahmen der CID-Ermittlungen würden „zahlreiche erschütternde Fakten aufgedeckt“, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Soren erklärte außerdem, alle von dem privaten Unternehmen TDPL im Rahmen einer Ausschreibung durchgeführten Prüfungen würden abgesagt. Zudem würden Einstellungprüfungen seit 2014 überprüft.

Sollten Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, ist das Schicksal der Bewerber, die diese Prüfungen bestanden haben und in den Staatsdienst aufgenommen wurden, bislang unklar. Außerdem soll ein Sonderausschuss Vorschläge zur Reform des Prüfungssystems des Bundesstaates ausarbeiten. Die Entscheidung der Regierung wurde von den Demonstrierenden in Ranchi begeistert aufgenommen. Sie tanzten und feierten im Stadion.

Einige Aktivisten erklärten jedoch, die Aktionen fortzusetzen, bis eine CBI-Untersuchung angekündigt werde.

„Wir werden diesen Ort nicht verlassen, bis unsere Forderung erfüllt ist“, sagte der Studentenaktivist Ravindra Paswan der Nachrichtenagentur ANI.

Die Proteste erhöhten den Druck auf die von Jharkhand Mukti Morcha, dem Kongress und anderen Parteien gebildete Regierung. Die oppositionelle BJP von Ministerpräsident Narendra Modi unterstützte die Demonstrierenden.

Berichten zufolge hat die Entscheidung, die JSSC-CGL-Prüfung abzusagen, inzwischen auch unter Bewerbern Protest ausgelöst, die den Test erfolgreich bestanden hatten und bereits im öffentlichen Dienst arbeiteten.