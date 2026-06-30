Base44 stellt eigenes KI-Modell vor: Startups streben nach Unabhängigkeit

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Base44 stellt eigenes KI-Modell vor: Startups streben nach Unabhängigkeit

Base44, eine Plattform, die die Erstellung von Anwendungen in natürlicher Sprache ermöglicht, hat die Einführung ihres eigenen proprietären KI-Modells bekannt gegeben. Dieser Schritt des Startups, das vor einem Jahr für 80 Millionen Dollar von Wix übernommen wurde, weckt großes Interesse in der Technologiewelt. Dies ist nicht nur ein technisches Update, sondern ein strategischer Schritt, um die Abhängigkeit von KI-Startups von großen Modellanbietern zu verringern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit verlassen sich viele Unternehmen auf fertige Modelle von Giganten wie OpenAI oder Anthropic. Maor Shlomo, Gründer von Base44, betont jedoch, dass ein eigenes Modell die Kosten senkt, die Geschwindigkeit erhöht und eine präzisere Produktoptimierung ermöglicht. Das neue Modell namens Base1 wurde auf Basis der Interaktionen von Millionen realer Nutzer auf der Plattform trainiert.

Die Bedeutung von Wettbewerb und Spezialisierung

Branchenexperten, darunter Jonathan Userovici, Partner der Venture-Gesellschaft Headline, zufolge hängt die Stabilität von KI-Startups von drei Hauptfaktoren ab: der Datenbank, den Vertriebskanälen und dem Technologie-Stack. Durch die Entwicklung eines eigenen Modells strebt Base44 die Überlegenheit in all diesen drei Bereichen an. Dies ermöglicht es, Wettbewerber wie Lovable zu übertreffen, die auf externe LLM (Large Language Models) setzen.

Dennoch bleiben die großen Marktteilnehmer nicht untätig. Beispielsweise nehmen Cursor und xAI (aus dem SpaceX-Umfeld) sowie das Tool Claude Code von Anthropic starke Positionen im Bereich der Programmierung und App-Erstellung ein. Base44 ist überzeugt, dass es aufgrund seiner engen Spezialisierung effizientere Ergebnisse liefert als Allzweckmodelle.

Wirtschaftliche Effizienz und zukünftige Trends

Aktuell sind viele Firmenkunden davon gesättigt, für jede Anfrage hohe Preise zu zahlen. Die Nutzung der neuesten und größten Modelle bringt nicht immer den erwarteten ROI. Daher werden spezialisierte Modelle wie Base44 als Lösung gesehen, die ein Gleichgewicht zwischen Kostenkontrolle und Produktivität herstellt.

Laut ixbt.com gewinnt im KI-Markt der Trend des "Vibe Coding" an Bedeutung – also die Erstellung von Apps durch bloße Erklärung einer Idee, ohne komplexen Code zu schreiben. Mit der Einführung seines eigenen Modells will Base44 diesen Prozess weiter demokratisieren und den Nutzern mehr Freiheit geben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfahrung von Base44 den Beginn einer neuen Ära für KI-Startups signalisiert. Es reicht nicht mehr aus, lediglich die API-Dienste anderer zu nutzen; für den langfristigen Erfolg ist der Besitz an eigenem geistigem Eigentum und eigener Infrastruktur entscheidend.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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