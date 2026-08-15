Davide Frattesi Wechselt Von Inter Zu Lazio

Der italienische Nationalspieler und Mittelfeldspieler Davide Frattesi ist offiziell von Inter zu Lazio gewechselt. Der 24-Jährige kehrt bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Rom zurück – ein wichtiger Wendepunkt in seiner Karriere. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl sich der Transfer aufgrund einiger kleiner bürokratischer Verzögerungen etwas hinzog, wurde er letztlich erfolgreich abgeschlossen. In einem Interview mit dem offiziellen Pressedienst von Lazio betonte der Mittelfeldspieler, dass es schwierig gewesen sei, dieses Abenteuer zu verwirklichen, sich am Ende jedoch alles gelohnt habe.

Eine Rückkehr in die Straßen seiner Kindheit

Für Frattesi, der im römischen Stadtteil Giustiniana aufgewachsen ist, bedeutet dieser Transfer mehr als einen gewöhnlichen Vereinswechsel – er ist eine Rückkehr nach Hause. Er gab zu, dass die vertrauten Straßen, auf denen er als Kind zum Training gegangen war, besondere Gefühle in ihm ausgelöst hätten.

“Als ich ankam, erkannte ich die Wege wieder, auf denen ich als Kind in Giustiniana zum Training gegangen bin. Ich kehre mit einem anderen Verantwortungsgefühl und gereifter hierher zurück. Ich denke, es ist an der Zeit, wichtige Verantwortung zu übernehmen, und darüber bin ich sehr glücklich”, sagte der Fußballer.

Finanzielle Details und Bedingungen für die Zukunft

Laut ixbt.com zahlte Lazio 5 Millionen Euro für die einjährige Leihe von Frattesi. Der Vertrag enthält außerdem eine Kaufoption über 10 Millionen Euro, durch die der Spieler künftig fest verpflichtet werden kann. Zu dieser Summe könnten weitere Boni hinzukommen.

Inter hat seinerseits seine Interessen abgesichert und sich das Recht auf 50 Prozent des Nettogewinns aus einem möglichen künftigen Transfer vorbehalten. Obwohl der Mittelfeldspieler beim Mailänder Klub nur wenig Spielpraxis erhielt, pflegte er dort ein herzliches Verhältnis zu den Fans. Nun will er ein wichtiger Bestandteil des neuen Projekts unter Gennaro Gattuso werden.