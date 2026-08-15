Qualcomm Snapdragon C Prozessor übertrifft Intel N250 deutlich

Qualcomm hat ausführliche Informationen zu seinem neuen Snapdragon C Prozessor veröffentlicht, der für besonders günstige Laptops entwickelt wurde. Laut ixbt.com wurde für Geräte dieser Art zunächst ein Preis von 300 US-Dollar angekündigt, doch die ersten Modelle auf dem Markt sind etwas teurer. Dennoch zeigt der neue Chip dank seiner technischen Möglichkeiten eine klare Überlegenheit gegenüber den Wettbewerbern im Budgetsegment. Ixbt.com berichtet darüber in einem Bericht.

Unternehmensvertreter bestätigten, dass das neue SoC (System-on-Chip) über acht Kryo-Prozessorkerne verfügt. Obwohl ihre genaue Ausführung nicht bekannt gegeben wurde, deuten Gerüchte darauf hin, dass hier ältere Cortex-A78- und A55-Kerne zum Einsatz kommen. Experten zufolge handelt es sich bei Snapdragon C tatsächlich um eine umbenannte Version der Snapdragon QCS6490-Plattform, die dem 2021 veröffentlichten Snapdragon 778G Chip sehr ähnlich ist.

Technische Daten und Funktionen

Den veröffentlichten offiziellen Angaben zufolge erreichen die neuen Prozessorkerne eine maximale Frequenz von bis zu 3 GHz. Das Gerät verfügt außerdem über einen gemeinsamen Cache von 2 MB. Beim Arbeitsspeicher werden LPDDR5, LPDDR5X und LPDDR4X mit Kapazitäten von bis zu 16 GB unterstützt. Darüber hinaus sind moderne Standards für die drahtlose Kommunikation wie Wi-Fi 6E und Bluetooth 6.0 sowie UFS 3.1 Speicher integriert.

Zur Bewertung der Leistung verglich Qualcomm seinen neuen Chip mit dem Prozessor Intel N250. Der Intel N250 basiert auf der Intel 7 Prozesstechnologie und gehört, obwohl er nicht die neueste Lösung der Produktreihe ist, technisch ungefähr in dieselbe Zeit wie der Snapdragon 778G.

Vergleich von Leistung und Effizienz

Den Ergebnissen der Vergleichstests zufolge zeigte der Qualcomm Chip bei der Energieeffizienz einen doppelten Vorteil. Dies ist größtenteils auf den Einsatz einer moderneren Prozesstechnologie zurückzuführen. Im Geekbench Test erwies sich Snapdragon C im Single-Thread-Modus als 44 Prozent schneller als Intel N250, im Multi-Thread-Modus waren es 24 Prozent.

Zum Vergleich: Intel N250 erreicht in diesem Benchmark im Single-Thread-Modus etwa 2.800 Punkte. Die QCS6490-Plattform erzielt ebenfalls rund 3.000 Punkte, was die Glaubwürdigkeit der von Qualcomm genannten Daten bestätigt. In Cinebench Tests soll der neue Chip sogar einen Vorsprung von 67 Prozent erreichen.

Dabei ist zu beachten, dass die Vergleiche hauptsächlich mit einem technisch veralteten Intel Prozessor mit vier Kernen und ohne Hyper-Threading Technologie durchgeführt werden. Dennoch zeigt der neue Snapdragon C, dass er bereit ist, im Markt für Budget-Laptops ernsthaft zu konkurrieren.