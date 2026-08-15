Ein von den Experten des Magazins KitGuru durchgeführter Test des Geekom M16 Laptops hat in der Technikwelt für Diskussionen gesorgt. Dabei stellte sich heraus, dass die im Gerät verwendete minderwertige Wärmeleitpaste die Leistung des Prozessors erheblich begrenzte. Nach ihrem Austausch stieg die Computerleistung um fast ein Drittel. Laut Ixbt.com berichtet der Bericht.

Laut ixbt.com gibt es auch bei Geekom-Produkten ernsthafte Probleme, während einige chinesische Marken, darunter Chuwi, Verbraucher mit umbenannten Prozessoren und minderwertigen Displays in die Irre führen. Insbesondere zeigten aktuelle Tests, dass die Leistung des Geekom M16 Laptops verdächtig niedrig war.

Testergebnisse und das Problem der hohen Temperaturen

Der mit einem Intel Core Ultra 9 185H Prozessor ausgestattete Computer konnte in den ersten Tests nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass sich das Gerät während des Betriebs auf sehr hohe Temperaturen erhitzte. Dies deutete auf ein Problem zwischen dem Kühlsystem und dem Wärmeleitmaterial hin.

Um die Ursache des Problems zu ermitteln, ersetzten die Experten die werkseitig aufgetragene Wärmeleitpaste durch ein hochwertiges Wärmeleitmaterial. Dadurch sank die Prozessortemperatur deutlich und vor allem stieg die Leistung sofort um fast 30 Prozent.

Situation bei anderen Modellen und Schlussfolgerungen

Dies ist offenbar kein Einzelfall. Bereits zuvor war ein ähnliches Problem bei einem anderen Computer desselben Herstellers, dem X14 Pro, beobachtet worden. Auch dort soll der Austausch der Wärmeleitpaste die Prozessorleistung um 13 Prozent gesteigert haben.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, auf die Qualität der bei der Montage verwendeten Materialien zu achten. Nutzer, die den Kauf eines Geekom Computers planen, sollten diesen Aspekt und mögliche Schwachstellen des Kühlsystems im Voraus berücksichtigen.