Unerwarteter Rücktritt im Weißen Haus: Warum geht Trumps „geheimer Kardinal“

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Unerwarteter Rücktritt im Weißen Haus: Warum geht Trumps „geheimer Kardinal“

In der Regierung von US-Präsident Donald Trump kommt es zu einer weiteren bedeutenden und wichtigen Personalveränderung. Der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses Andy Baker wird sein Amt in den kommenden Wochen offiziell verlassen.

Dies berichtet das einflussreiche US-Medium Axios unter Berufung auf vertrauenswürdige Quellen in der Regierung.

Der Schattenführer des Weißen Hauses: Die Schlüsselfigur bei Ukraine und Iran

Obwohl Andy Baker nur selten öffentlich auftritt, gilt er als die Person, die bei den wichtigsten außenpolitischen Entscheidungen und Fragen der nationalen Sicherheit in Washington eine „zentrale Rolle“ gespielt hat. Zuvor war er nationaler Sicherheitsberater von Vizepräsident J. D. Vance und wurde im Frühjahr 2026 zum stellvertretenden Berater des Weißen Hauses ernannt.

Baker, der fließend Russisch, Bulgarisch und Persisch spricht, hatte weitreichenden strategischen Einfluss:

  • Ukraine-Krise: Er arbeitete die Parameter für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine aus, schlug ein Abkommen über Bodenschätze vor und entwickelte „kreative“ Friedensideen zur Beilegung des Konflikts;

  • Iran-Frage: Er nahm persönlich an schwierigen Verhandlungen mit Teheran teil und stand im Zentrum der Entscheidungsfindung, als die USA iranische Nuklearanlagen angriffen;

  • Neue Sicherheitsstrategie: Er war an der Ausarbeitung von Vances viel beachteter Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 und der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der USA beteiligt.

„Es war eine großartige Reise“: Der Grund für seinen Abschied und seine Zukunftspläne

Der erfahrene Diplomat, der von 2010 bis 2023 im Außenministerium tätig war, unter anderem in Afghanistan und im NATO-Hauptquartier, hat beschlossen, den Staatsdienst freiwillig zu verlassen.

Menschen aus Bakers Umfeld zufolge möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und blieb mehrere Monate länger als geplant in der Regierung, um seine Aufgaben vollständig an die neue Führung zu übergeben:

„Es war wirklich eine großartige Reise. Ich bin unendlich stolz auf all die herausragenden Erfolge, die wir erzielt haben, und dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten sowie Außenminister Marco Rubio zutiefst dankbar“, sagte Baker in einem Interview mit Axios.

Berichten zufolge wird Cliff Sims seine Tätigkeit als Berater des Vizepräsidenten fortsetzen, während Mike Needham als stellvertretender Berater des Weißen Hauses tätig werden soll. Baker selbst soll in die Privatwirtschaft wechseln und mit Trumps ehemaligem Berater Robert O’Brien zusammenarbeiten.

Eine Reihe von Rücktritten im Team des Weißen Hauses

Bakers Abschied ist nicht der einzige Verlust für Trumps Team. Am 12. August hatte Trumps Pressesprecherin im Weißen Haus Karoline Leavitt ebenfalls angekündigt, ihr Amt aus familiären Gründen Ende August niederzulegen. Solche Veränderungen deuten auf den Beginn einer neuen Phase in der externen und internen Kommunikation des Weißen Hauses hin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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