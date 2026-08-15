Kylian Mbappé enthüllt Real Madrids Pläne für die neue Saison

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Kylian Mbappé enthüllt Real Madrids Pläne für die neue Saison

Der Stürmer von Real Madrid und Weltstar des Fußballs Kylian Mbappé gab der offiziellen Vereinswebsite vor der neuen Saison ein ausführliches Interview über die wichtigsten Ziele des Teams und die Vorbereitung.

Der französische Star betonte, dass er im Training mit voller Einsatzbereitschaft arbeite, und erklärte entschlossen, das einzige Ziel der Mannschaft sei es, in allen Wettbewerben den Titel zu gewinnen.

„Jetzt ist die Zeit für harte Arbeit“

Mbappé sprach über die Bedeutung der Saisonvorbereitung und den körperlichen Zustand der Mannschaft und sagte:

„Seit dem ersten Tag der Saisonvorbereitung versuche ich, mich voll einzubringen. Jetzt ist die Zeit, hart und unermüdlich zu arbeiten.

Sobald die Pflichtspiele beginnen, müssen wir unsere körperliche Belastung richtig dosieren. Im Moment müssen wir alles geben, den Spielrhythmus vollständig aufnehmen und für das erste Pflichtspiel in La Liga auf höchstem Niveau vorbereitet sein.“

„Wir müssen gewinnen, und genau das werden wir tun“

Der Toptorschütze des „Königlichen“ sprach über die Stimmung im Team und die Verantwortung gegenüber den Fans und versprach, bis zum Ende um jeden Titel zu kämpfen:

„Wir müssen einfach gewinnen. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison wieder große Trophäen gewinnen werden. Genau das wollen wir, und es wird Realität werden!

Ich spüre, dass sich die Mannschaft sehr ernsthaft darauf vorbereitet. Während der gesamten Saison werden wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf dieses Ziel richten, um Millionen unserer Fans glücklich zu machen. Es gibt nichts Wichtigeres, als mit Real Madrid Trophäen zu gewinnen und die Fans zu begeistern“, schloss Mbappé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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