US Space Force finanziert Satellitenstarts mithilfe der Zentrifugalkraft

·2·Technologie
US Space Force finanziert Satellitenstarts mithilfe der Zentrifugalkraft

Die US Space Force hat eine neue Technologie finanziert, die den Zugang zum Weltraum und den Transport von Nutzlasten in die Umlaufbahn grundlegend verändern könnte. Laut ixbt.com hat das Startup Space Kinetic einen OTA-Vertrag über 50 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Whirlwind-Systems erhalten, das Raumfahrzeuge ohne Treibstoff starten soll. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese innovative Idee basiert auf dem Prinzip der antiken Schleuderwaffe. Wie CEO Ryan Sullivan erklärt, versetzt das elektromechanische System eine Nutzlast mithilfe der Zentrifugalkraft mit hoher Geschwindigkeit in Rotation und schleudert sie ins All. Anschließend setzt der Satellit seine eigenen Triebwerke ein, um die gewünschte Umlaufbahn oder sein Ziel zu erreichen.

Die Grenzen der Raketengleichung überwinden

Die Zentrifugalbeschleunigung ermöglicht es, die strengen Grenzen der herkömmlichen Raketengleichung zu umgehen. Die für die Anfangsgeschwindigkeit erforderliche Hauptenergie stammt dabei nicht aus chemischem Treibstoff, sondern aus mechanischer Spannung. Da der Whirlwind-Träger nicht von einem bestimmten Nutzlasttyp oder einem orbitalen Profil abhängt, gilt er als äußerst flexible Lösung.

Das Unternehmen betont, dass das System Aufgaben wie Aufklärung im Weltraum, die Sicherstellung der Kommunikation, den Transport wissenschaftlicher Sonden und sogar die Inspektion von Weltraummüll übernehmen könnte. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf einer „Drohnenwirtschaft“ im All, in der die Lebensdauer günstiger Satelliten nicht in Jahren, sondern in Minuten gemessen werden könnte.

Das Konzept verbrauchbarer Nutzlasten im Weltraum

Dieser Ansatz steht im völligen Gegensatz zu herkömmlichen Missionen über mehrere Jahre und schweren Raumfahrzeugen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar. Das Konzept der verbrauchbaren Nutzlast, bekannt als „Attritable Payload“, besitzt eine definierte „Nutzungsdauer“ und eröffnet ein neues Kapitel in modernen Raumfahrtstrategien.

Es ist erwähnenswert, dass Space Kinetic bereits mehrere Erfolge erzielt hat. So erhielt das Startup von DARPA einen Vertrag über mehrere Millionen US-Dollar, um seine Architektur an ein asymmetrisches Raketenabwehrsystem anzupassen. Außerdem wurde das Unternehmen für das Programm SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge ausgewählt.

Das Team umfasst inzwischen 50 Mitarbeiter, in Albuquerque ist ein Labor für die Entwicklung von Prototypen in Betrieb, und in El Segundo wird ein neues Büro eröffnet. Die Fachleute haben den Termin für den ersten Orbitaltest noch nicht bekannt gegeben. Derzeit werden die Technologie am Boden getestet und Gespräche mit Partnern für die Integration geführt.

US Space ForceSpace KineticWhirlwindSatellitTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple schlägt 15 Prozent Provision für Käufe außerhalb des App Store vorApple schlägt 15 Prozent Provision für Käufe außerhalb des App Store vorHeute, 19:50Tecno Pova 8 Pro vorgestellt: 144 Hz AMOLED und 6500 mA•ch AkkuTecno Pova 8 Pro vorgestellt: 144 Hz AMOLED und 6500 mA•ch AkkuHeute, 15:57Apple nimmt das legendäre iPhone X in die Liste veralteter Geräte aufApple nimmt das legendäre iPhone X in die Liste veralteter Geräte aufHeute, 15:25Junger usbekischer Ingenieur entwickelt neues System zur DrohnenabwehrJunger usbekischer Ingenieur entwickelt neues System zur DrohnenabwehrHeute, 15:24Dreame präsentiert sein erstes Aurora-Flagship-SmartphoneDreame präsentiert sein erstes Aurora-Flagship-SmartphoneHeute, 14:52Samsung Galaxy S25+ fing während des Ladens FeuerSamsung Galaxy S25+ fing während des Ladens FeuerHeute, 14:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor