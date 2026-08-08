Nicht die Sitzung, sondern das Make-up einer Frau sorgte online für hitzige Debatten

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Nicht die Sitzung, sondern das Make-up einer Frau sorgte online für hitzige Debatten

Am 3. August 2026 fand in der Gemeinde eine reguläre Sitzung zur Erörterung des Haushalts statt. Nachdem die offizielle Facebook-Seite der Organisation einen Bericht und Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht hatte, konzentrierten sich die Nutzer stärker auf das auffällige und ungewöhnliche Make-up der Verwaltungsleiterin Tasnine als auf die besprochenen Themen.

Das Foto der Beamtin verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken, wurde millionenfach aufgerufen und von Tausenden Nutzern geteilt. Zu ihrem Aussehen wurden unterschiedliche Meinungen geäußert, darunter sowohl positive als auch negative Kommentare.

Frau Tasnine reagierte mit Humor, zugleich aber auch entschieden auf die Reaktionen. Sie erklärte sogar, dass sie erwäge, gegen einige Nutzer rechtlich vorzugehen, die persönliche Angriffe und beleidigende Kommentare hinterlassen hatten.

Die Mehrheit der Nutzer in den sozialen Netzwerken stellte sich jedoch hinter die Beamtin. Sie betonten, dass nicht ihr Aussehen, sondern die ehrliche und korruptionsfreie Erfüllung ihrer Aufgaben entscheidend sei, und schrieben: „Am wichtigsten ist nicht, wie sie sich schminkt, sondern dass sie ehrlich arbeitet.“

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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