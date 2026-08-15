Hansi Flick testet Lamine Yamal beim FC Barcelona als Mittelstürmer

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick sucht nach taktischen Lösungen, um den Mangel an Angreifern im Team zu beheben. Laut Goal.com testet der deutsche Coach das junge Talent Lamine Yamal als Mittelstürmer, unter anderem in der Rolle der „falschen Neun“. Darüber berichtete Goal.com berichtet .

Während des Sommertransferfensters gab es im Kader des katalanischen Klubs große Veränderungen. Robert Lewandowski verließ den Verein, um seine Karriere in Nordamerika fortzusetzen, während Ferran Torres zu Paris Saint-Germain wechselte. Die Abgänge dieser erfahrenen Spieler haben eine deutliche Lücke in Barcelonas Offensive hinterlassen.

Neue taktische Experimente im Training

Lamine Yamal ist eigentlich ein Rechtsaußen, und die Fans kennen ihn vor allem auf dieser Position. In den vergangenen Wochen hat Hansi Flick seine Einschätzung von Yamals Rolle jedoch verändert und gezeigt, dass der Spieler auch zentral eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich nicht nur um eine theoretische Idee, sondern um eine Taktik, die auf dem Trainingsgelände Ciutat Esportiva Joan Gamper praktisch erprobt wird.

Auf vom Klub veröffentlichten Trainingsaufnahmen ist Lamine Yamal als zentraler Neuner zu sehen, wie er ein sehenswertes Tor erzielt. Dabei zeigte der Spieler seine technischen Fähigkeiten: Er kontrollierte den Ball mit dem rechten Fuß und schloss anschließend präzise mit seinem magischen linken Fuß ab.

Personalmangel und vielseitige Fußballer

Unter Hansi Flick muss nicht nur Lamine Yamal seine Position verändern. Auch Anthony Gordon und Karim Adeyemi haben gezeigt, dass sie bereit sind, die Rolle des Mittelstürmers zu übernehmen. Im Laufe ihrer Karrieren sammelten sie bei Newcastle United beziehungsweise Borussia Dortmund Erfahrung im zentralen Angriff.

Obwohl diese Spieler auf den Flügeln in der Regel effektiver sind, muss der Trainer auf ihre Vielseitigkeit setzen. Lamine Yamal ist aus seinem Urlaub zurückgekehrt und dürfte bald zum Stammkader stoßen. Experten beobachten aufmerksam, ob der Coach ihn beim nächsten Freundschaftsspiel in Basel in dieser neuen experimentellen Rolle einsetzen wird.