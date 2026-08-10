Die längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer lang

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Die längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer lang

Die längste französische Strickschnur der Welt ist fast 31,42 Kilometerlang. Dieser ungewöhnliche Rekord wurde in Sittingbournein Großbritannien aufgestellt.

Den Rekord stellte der Brite Edward Hannaford auf. Seine 31,42 Kilometer lange französische Strickschnur wurde am 12. April 2016 offiziell bestätigt.

Hannaford begann sich bereits 1989 für das französische Stricken zu interessieren. Mit einer Spule mit vier Stiften fertigte er dünne Wollkordeln an.

Besonders erstaunlich ist, dass die Herstellung der rekordverdächtigen bunten Kordel mehr als 20 Jahre dauerte. Laut dem Urheber wächst die lange Kordel noch immer weiter.

So wurde aus einem einfachen Hobby im Laufe der Jahre ein beeindruckender Rekord. Edward Hannafords Einsatz schuf eine der längsten Kordeln in der Geschichte des französischen Strickens.

Edward HannafordSittingbourneGroßbritannien
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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