Das zukünftige Flaggschiff von Apple, das iPhone 18 Pro Max, wird voraussichtlich alle Vorgängermodelle in Bezug auf die Akkukapazität übertreffen. Neue Informationen und Komponentenfotos, die im Netz kursieren, zeigen, dass Änderungen am internen Aufbau des Geräts eine erhebliche Vergrößerung des Akkus ermöglicht haben. Dies ist besonders bei den Modifikationen auffällig, bei denen auf den physischen SIM-Kartenslot vollständig verzichtet wurde. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com unterscheiden sich die verschiedenen regionalen Versionen des iPhone 18 Pro Max in ihrer Akkukapazität. Insbesondere die Version für den europäischen und globalen Markt, die den physischen nano-SIM-Slot beibehält, wird mit einem Akku von 5235 mAh ausgestattet sein. Dieser Wert ist etwa 8,5 Prozent höher als bei der Vorgängergeneration und ist das Ergebnis einer allgemeinen Optimierung im Gehäuse.

Der SIM-Slot und die Platzfrage

Die größte Neuerung findet sich in der Modifikation für den US-Markt, die ausschließlich auf der eSIM- Technologie basiert. Der durch das Fehlen des SIM-Kartenslots gewonnene Platz ermöglichte es den Ingenieuren, einen noch größeren Akku zu installieren. Infolgedessen wird diese Version eine Kapazität von 5425 mAh haben, was ein absoluter Rekord in der Geschichte der iPhone-Smartphones ist. Zum Vergleich: Aktuelle Flaggschiffe weisen einen Wert von 5088 mAh auf.

Diese Informationen bestätigen frühere Insider-Berichte. Das iPhone 18 Pro Max wird voraussichtlich das erste Smartphone in der Geschichte von Apple sein, das die Marke von 5000 mAh Akkukapazität überschreitet. Experten meinen, dass die Steigerung der Energieeffizienz durch den Verzicht auf physische Teile und die Kompaktierung von Komponenten zu einer der Hauptstrategien von Apple geworden ist.

Zudem wird laut Daten aus der Lieferkette der Kamerablock der iPhone 18 Pro-Serie grundlegend überarbeitet. Das Kamerasystem in den neuen Geräten wird voraussichtlich deutlich größer sein als in der aktuellen Generation. Insbesondere wird berichtet, dass die Wölbung der Kamera um weitere 2 mm zunehmen könnte.

Technologische Änderungen und Präsentation

Eine von Hackern gestohlene und geleakte Liste von Bauteilen sowie Testvideos zeigen das Mainboard und andere interne Teile des iPhone 18 Pro. Dies deutet darauf hin, dass die interne Architektur des Geräts komplett geändert wurde. Die Erhöhung der Akkukapazität dient nicht nur der Verlängerung der Laufzeit für die Nutzer, sondern deckt auch den Energiebedarf eines leistungsstärkeren Prozessors und eines größeren Bildschirms.

Diese Neuigkeit ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung. Obwohl die eSIM-Technologie im Land immer beliebter wird, bevorzugen viele immer noch physische SIM-Karten. Sollte Apple in Zukunft in allen Regionen auf den SIM-Slot verzichten, könnte dies zu einer weiteren Steigerung der Akkukapazität führen.

Die offizielle Präsentation der neuen iPhone 18-Serie wird traditionell im September erwartet. Dann wird Apple alle technischen Daten, einschließlich der Akkukapazität und der Funktionen des aktualisierten Kamerasystems, offiziell bekannt geben.