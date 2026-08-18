Apple ändert App Store-Kommissionen und Regeln in der Europäischen Union

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Apple ändert App Store-Kommissionen und Regeln in der Europäischen Union

Apple hat eine vereinfachte Gebührenstruktur für Apps in der Europäischen Union angekündigt, um Streitigkeiten mit der Europäischen Kommission beizulegen und den Digital Markets Act vollständig einzuhalten. Die Änderungen sollen die strengen Anforderungen des Technologiekonzerns an alternative App Stores und Zahlungssysteme in der Region lockern. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hat Apple im Rahmen des neuen Modells die komplexe, an der Zahl der Installationen bemessene Core Technology Fee abgeschafft und eine einheitliche 5%-Kommission für Apps eingeführt, die außerhalb des App Store oder auf Webseiten vertrieben werden. Auch die Sätze für alternative Zahlungen und In-App-Käufe des Unternehmens wurden überarbeitet.

Neue Kommissionssätze und finanzielle Bedingungen

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr verhängten Regulierungsbehörden der Europäischen Union gegen Apple wegen Verstößen gegen die Regeln eine Geldstrafe von 500 Millionen Euro und drohten mit weiteren Sanktionen. Der daraufhin vorgelegte ursprüngliche Ansatz wurde von Kritikern als „böswillige Befolgung“ bezeichnet, während seine übermäßige Komplexität Proteste auslöste.

Nach den derzeit aktualisierten Bedingungen hat Apple die Kommission für In-App-Käufe auf 26% festgelegt, statt des üblichen Satzes von 30%. Gleichzeitig bleibt der Vorzugssatz von 15% für die meisten Entwickler in den Programmen für kleine Unternehmen, Mini-Apps und Videoinhalte-Partner bestehen. Apps mit automatisch verlängerbaren Abonnements können diese Vergünstigung nach dem ersten Jahr ebenfalls nutzen.

Anforderungen an alternative App Stores gelockert

Die Kommission für Apps, die alternative Zahlungsdienstleister nutzen, beträgt 20%; für Teilnehmer an speziellen Programmen sinkt sie auf 10%. Gleichzeitig müssen Entwickler 12 Monate lang bei der von ihnen gewählten Zahlungsmethode bleiben.

Die neuen Regeln lockern die Anforderungen für Entwickler, die einen alternativen App Store eröffnen möchten, deutlich. Bisher mussten sie Millionen von Downloads in der Europäischen Union nachweisen oder den Zugang zu umfangreichen finanziellen Mitteln belegen. Nun können sie finanzielle Stabilität auch durch alternative Nachweise wie den Status einer Aktiengesellschaft, Finanzprüfungen oder Venture-Capital-Finanzierung belegen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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