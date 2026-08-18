NASA- und ESA-Astronauten führen einen Weltraumspaziergang auf der ISS durch

Der NASA-Astronaut Anil Menon und die Vertreterin der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Sophie Adenot, verließen erfolgreich die Quest-Luftschleuse im US-Segment der Internationalen Raumstation (ISS) und begaben sich ins All. Ziel dieses wichtigen Weltraumspaziergangs war vor allem der Austausch veralteter Antennentechnik zur Kommunikation mit der Erde, um die Datenübertragung zwischen der Station und dem Bodenleitstand in Houston sicherzustellen. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com begannen diese anspruchsvollen Reparatur- und Wartungsarbeiten um 08:29 Uhr US-Ostküstenzeit und sollten planmäßig etwa sechseinhalb Stunden dauern. In dieser Zeit mussten die Astronauten eine Reihe technischer Arbeiten im freien Weltraum durchführen.

Antennenaustausch und seine Bedeutung

Die Aufgabe der Spezialisten bestand darin, die alte Kommunikationsantenne auf der Außenplattform der Station zu demontieren und an ihrer Stelle ein neues Gerät im Z1-Segment des ISS-Fachwerks zu installieren. Die sichere Platzierung der alten Ausrüstung auf der Außenplattform und der Anschluss der neuen Technologie sind ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Raumfahrt, da eine unterbrechungsfreie Kommunikation für die Sicherheit der Station und die wissenschaftliche Forschung entscheidend ist.

Diese Mission ging als insgesamt 282. Weltraumspaziergang zur Montage, Wartung und Modernisierung der Internationalen Raumstation in die Geschichte ein.

Historische Momente und Erfahrung der Besatzung

Dieser Einsatz war auch für die Besatzungsmitglieder von besonderer Bedeutung. Im Einzelnen:

Für Anil Menon war dies der zweite Weltraumspaziergang seiner Laufbahn;

Für Sophie Adenot war es die erste Erfahrung im freien Weltraum;

Gleichzeitig stellte Sophie Adenot einen Rekord auf: Sie ist die erste Französin in der Geschichte, die einen Weltraumspaziergang absolvierte.

Die Raumfahrtagenturen präsentieren dieses historische Ereignis der Öffentlichkeit in einer zugänglichen Form. Die NASA hat insbesondere eine Live-Onlineübertragung der Reparatur- und Modernisierungsarbeiten organisiert.