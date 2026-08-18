Real Madrid verschiebt Entscheidung über die Rückkehr junger Talente

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Real Madrid verschiebt Entscheidung über die Rückkehr junger Talente

Die Führung von Real Madrid und der Trainerstab haben eine besondere Entscheidung hinsichtlich der Transferpolitik des Klubs für die nahe Zukunft getroffen. Nach Informationen von Defensa Central hat der Verein beschlossen, die mögliche Rückkehr der beiden vielversprechenden Absolventen der eigenen Akademie – Chema Andrés und Jacobo Ramón – in den Kader um ein weiteres Jahr zu verschieben. Dieser Schritt ist Teil eines langfristigen Plans zur Behebung der größten Schwachstellen der Mannschaft. Goal.com berichtet .

Im laufenden Sommertransferfenster hatte die Vereinsführung dem Trainer die sofortige Rückholung der beiden jungen Talente vorgeschlagen, um das zentrale Mittelfeld und die Defensive zu verstärken. Nach einer eingehenden Analyse kamen die Verantwortlichen jedoch zu dem Schluss, dass es sinnvoller sei, den Spielern eine weitere Saison zur Weiterentwicklung zu geben. Ihr aktueller Fortschritt stößt bei der Vereinsführung auf großes Interesse.

Finanzielle Bedingungen und Rückkaufklauseln

Real Madrid besitzt das Recht, Chema Andrés im Sommer 2027 für 18 Millionen Euro zurückzuholen. Die Ablösesumme für den Verteidiger Jacobo Ramón liegt zwischen 9 und 10 Millionen Euro. Experten zufolge wäre es für den Klub finanziell äußerst vorteilhaft und sinnvoll, beide Spieler für eine Gesamtsumme von höchstens 30 Millionen Euro zu verpflichten.

Der Klub hatte zuvor durch den Verkauf dieser Spieler bereits Einnahmen erzielt. Ihre Transferwerte steigen derzeit kontinuierlich, wodurch der spanische Rekordmeister künftig weitere finanzielle Gewinne erzielen könnte. Sollten die Spieler ihre Leistungen auf hohem Niveau bei ihren europäischen Klubs fortsetzen, könnte Real Madrid sie später für eine höhere Ablösesumme an andere Vereine verkaufen und dadurch Profit erzielen.

Eine Bewährungsphase auf europäischen Plätzen

Chema Andrés steht derzeit beim deutschen Klub Stuttgart unter Vertrag, während Jacobo Ramón für den italienischen Verein Como spielt. Beide Talente haben sich erfolgreich um einen Platz in der Startelf ihrer neuen Mannschaften bemüht und zeigen konstante Leistungen. Ihre Erfahrungen in ausländischen Ligen bilden eine wichtige Grundlage für eine künftige Karriere beim Madrider Spitzenklub.

Nach Angaben der Quelle verfolgt der Trainerstab jedes Spiel der beiden Spieler in der deutschen und italienischen Liga aufmerksam. Nach Saisonende wird anhand ihrer Leistungen eine endgültige Entscheidung getroffen und der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ins Santiago Bernabéu festgelegt. Derzeit liegt der Schwerpunkt darauf, den Nachwuchsspielern Spielpraxis zu ermöglichen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Real MadridChema AndrésJacobo RamónTransfersLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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