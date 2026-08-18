MLS-Saison: Nashville SC feiert deutlichen Sieg gegen Inter Miami

Der jüngste Spieltag der Major League Soccer (MLS) in Nordamerika bot den Fans zahlreiche überraschende Ergebnisse und intensive Duelle. Wie Goal.com berichtet, fügte Nashville SC Inter Miami in einem der Topspiele der Liga zu Hause eine deutliche Niederlage zu. Das Ergebnis zeigte eindrucksvoll die aktuelle Form der Teams und ihre Ambitionen für die Saison. Darüber berichtet .

Laut dem Spielplan des Wettbewerbs zeigt Nashville SC in dieser Saison einige seiner konstantesten und überzeugendsten Leistungen. Schwierigkeiten hatte das Team bislang nur in Spielen gegen starke mexikanische Klubs im Leagues Cup. Dennoch kassiert Nashville SC in der Eastern Conference der MLS die wenigsten Gegentore und führt die Torbilanz deutlich an.

Überraschendes Ergebnis im Duell der Spitzenreiter

Das Offensivduo von Nashville SC, Sam Surridge und Hany Mukhtar, bereitet den Gegnern weiterhin große Probleme. Inter Miami hat dagegen mit mehreren Schwierigkeiten bei Spielpraxis und Abstimmung zu kämpfen. Lionel Messi kehrte zwar weniger als zwei Wochen nach dem Tod seines Vaters auf den Platz zurück, doch die Gesamtleistung des Teams hat noch nicht vollständig zu alter Stärke zurückgefunden. Die individuelle Klasse des argentinischen Stars macht jedoch weiterhin den Unterschied.

Diesmal konnten selbst die Bemühungen des erfahrenen Spielers Inter Miami jedoch nicht vor einer Niederlage bewahren. Nashville SC erzielte mehrere unbeantwortete Treffer und bestätigte seine Tabellenführung in der Eastern Conference erneut auf dem Platz. Die Niederlage dürfte für den Klub aus Miami zu einer ernsthaften Herausforderung werden.

Veränderungen und Krisen bei anderen Teams

Auch in den anderen Spielen des Wettbewerbs gab es bemerkenswerte Ereignisse. San Diego FC hatte nach einer erfolgreichen vergangenen Saison in diesem Jahr mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nachdem das Team bereits in seiner ersten Saison in der Western Conference ein starkes Ergebnis erzielt hatte, drohte es die Play-offs zu verpassen. Ein wichtiger Sieg gegen LAFC am vergangenen Spieltag gab dem Team jedoch neuen Schwung und verbesserte die Spielqualität.

Gleichzeitig durchleben einige Mannschaften eine Krise. Die von Michael Bradley betreuten Red Bulls waren zwar hervorragend in die Saison gestartet, verlieren inzwischen aber wegen Fehlern in der Defensive weiterhin Punkte. Auch bei LAFC ist die Lage nicht unproblematisch: Fans haben auf der Plattform Change.org Proteste gegen Cheftrainer Mark Dos Santos gestartet.