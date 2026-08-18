13-jährige Mutter erhält ihr Kind per Gericht zurück

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13-jährige Mutter erhält ihr Kind per Gericht zurück

Mit 13 Jahren Mutter zu werden, ist ein Schicksal, das sich die meisten Menschen nur schwer vorstellen können. Doch genau das geschah im Leben der Bangladescherin Anameka Axter Jui.

Wie sich herausstellte, lernte Jui im Alter von 11 Jahren über Facebook einen deutlich älteren Mann kennen, der 20 Jahre alt war. Später heirateten sie, und das Mädchen brachte ein Kind zur Welt.

Nach der Geburt des Babys änderte sich die Situation jedoch drastisch. Jui zufolge nahmen ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter das sieben Monate alte Kind weg. Das Mädchen selbst wurde aus dem Haus geworfen.

Ein junges Mädchen lächelt, während es ein Baby im Arm hält.

Jui wollte ihr Kind nicht verlieren und beschloss, die Angelegenheit vor Gericht zu klären. Nach Prüfung des Falls entschied das Gericht, das sieben Monate alte Baby rechtmäßig zu seiner Mutter zurückzubringen.

So kämpfte das 13-jährige Mädchen, das selbst kaum aus der Kindheit heraus war, für sein Kind und erhielt es durch das Gericht wieder zurück.

Einerseits endete der Fall mit der Wiedervereinigung von Mutter und Kind, andererseits wirft er ernsthafte Fragen über das Schicksal eines minderjährigen Mädchens auf.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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