Barcelona hat auf dem Transfermarkt ein weiteres vielversprechendes Projekt in Angriff genommen und den Kader mit dem belgischen Youngster Jesse Bisiu verstärkt. Wie AS berichtet, zog der 2008 in Leuven geborene Fußballer in seinem jüngsten Testspiel sofort die Aufmerksamkeit auf sich, als er gegen Basel zweimal traf. Goal.com berichtet darüber.

Die Vereinsführung hatte die Verpflichtung des Youngsters bereits Monate zuvor beschlossen. Gespräche zwischen Dennis te Kloese, der zuvor als Sportdirektor des Club Brugge tätig war, und den Scouts von Barcelona waren ausschlaggebend. Obwohl zahlreiche andere Teams um den Fußballer buhlten, betrachteten die Katalanen seine Verpflichtung als oberste Priorität.

Joao Amaral, einer der engsten Mitarbeiter von Barcelonas Sportdirektor Deco, beobachtete Bisiu im Halbfinale der UEFA Youth League gegen Benfica persönlich. Obwohl körperliche Probleme den Spieler in dieser Partie einschränkten, schwand das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen in ihn nicht.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Der katalanische Klub war bereit, 8 Millionen Euro für einen Spieler zu zahlen, dessen Marktwert unter einer Million Euro lag. Die Scouts erkannten in ihm das außergewöhnliche Potenzial, das typisch für die Flügelspieler aus der legendären Ajax-Akademie ist.

Experten zufolge hat Jesse Bisiu dank seiner ruhigen Art, seines großen Selbstvertrauens ohne Überheblichkeit und seines freundlichen Auftretens bereits schnell seinen Platz in der Kabine gefunden. Diese Eigenschaften dürften seine Eingewöhnung in die Mannschaft deutlich erleichtern.

Erwartungen an Lamine Yamal

Die Reporter von AS sprachen auch über die Zukunft des Youngsters und seine Beziehung zu Barcelonas Star Lamine Yamal . Ihrer Ansicht nach gehören die beiden Talente derselben Altersgruppe an, sind Vertreter der „TikTok-Generation“ und könnten schon bald eine besondere Verbindung entwickeln.

Insbesondere soll Lamine Yamal für seinen jungen Teamkollegen auf und neben dem Platz eine Art „großer Bruder“ sein. Bisius „X-Faktor“ – eine Kombination aus außergewöhnlichem Talent und Charisma – dürfte ihn zu einem der wichtigsten Projekte Barcelonas für die kommenden Jahre machen.