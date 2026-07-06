NASA-Chef gibt Ursache für die heftige Explosion der New Glenn-Rakete bekannt

Details zur Katastrophe um die schwere Trägerrakete New Glenn von Blue Origin, einem der größten Projekte in der Weltraumforschung, wurden bekannt gegeben. NASA-Administrator Jared Isaacman veröffentlichte vorläufige Ergebnisse, wonach Fehlfunktionen im Triebwerk die Ursache für die heftige Explosion im Mai waren. Es wird erwartet, dass dieser Vorfall nicht nur das Privatunternehmen, sondern auch die Pläne des gesamten US-Mondprogramms ernsthaft beeinträchtigen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Politico und ixbt.com waren NASA-Experten von den ersten Tagen an in die Untersuchung eingebunden. Derzeit konzentrieren sich die Ingenieure von Blue Origin in Zusammenarbeit mit den Experten der Agentur darauf, die technischen Mängel im Triebwerkssystem zu analysieren. Jared Isaacman betonte, dass die Agentur dem Unternehmen weiterhin jede notwendige technische Unterstützung zukommen lassen werde.

Technische Fehlfunktion und Ausmaß der Explosion

Zur Erinnerung: Die New Glenn-Rakete explodierte am 28. Mai 2026 während statischer Feuertests. Die Explosion war so stark, dass ihr Aufleuchten 190 Kilometer vom Unfallort entfernt, am anderen Ende des Bundesstaates, deutlich zu sehen war. Diese enorme Energiefreisetzung verursachte auch schwere Schäden an der Startrampe.

Derzeit liegt der Schwerpunkt darauf, festzustellen, welcher Teil des Triebwerks versagt hat. Laut dem NASA-Chef wird Blue Origin alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Probleme zu beheben, die Startrampe wiederherzustellen und die Tests neu zu starten. Es ist jedoch klar, dass diese Prozesse viel Zeit und Ressourcen erfordern werden.

Auswirkungen auf das Mondprogramm und Zukunftspläne

Dieser Unfall könnte die Teilnahme von Blue Origin, dem von Jeff Bezos gegründeten Unternehmen, am Mondprogramm der NASA um mindestens ein Jahr verzögern. Die New Glenn-Rakete galt als wichtiges Bindeglied dieser Mission. Diese Nachricht ist auch für Weltraumbegeisterte und Experten von Bedeutung, da der Wettbewerb zwischen SpaceX und Blue Origin dazu beiträgt, die Kosten für Weltraumtechnologien zu senken.

Die NASA-Führung zeigt sich weiterhin zuversichtlich hinsichtlich des technischen Potenzials des Unternehmens. Jared Isaacman merkte an, dass solche Rückschläge in der Raumfahrtindustrie ein schwieriger, aber notwendiger Schritt auf dem Weg zur Perfektionierung neuer Technologien seien. Die Agentur beabsichtigt nicht, die Zusammenarbeit mit Blue Origin zu beenden, und das Projekt wird fortgesetzt, sobald alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.