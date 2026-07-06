Uber stoppt Expansionspläne in Europa: Unternehmen ändert Strategie

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Uber stoppt Expansionspläne in Europa: Unternehmen ändert Strategie

Uber, der weltweit größte Online-Taxidienst, hat beschlossen, seine Expansionspläne auf dem europäischen Markt vorübergehend auf Eis zu legen. Laut den im Februar angekündigten ehrgeizigen Plänen sollte das Unternehmen bis 2026 in sieben neuen europäischen Ländern tätig werden. Aktuelle Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die meisten dieser Pläne möglicherweise nicht umgesetzt werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. meldet.

Wie die Financial Times berichtet, hat Uber den Markteintritt in fünf der sieben geplanten neuen Länder gestoppt. Insbesondere der Start in Ländern wie Österreich, Norwegen und Griechenland wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Entscheidung deutet darauf hin, dass die langfristige Entwicklungsstrategie des Unternehmens in der Region überarbeitet wird.

In einem Interview mit der Zeitung begründeten Uber-Vertreter die Entscheidung mit dem Wunsch, bestehende Erfolge zu festigen. Laut dem Unternehmen haben die kürzlich in Finnland und Dänemark durchgeführten Projekte die Erwartungen übertroffen. Daher zieht es das Uber-Management vor, sich auf die Aufrechterhaltung des Wachstumstempos in den bereits aktiven Märkten zu konzentrieren, anstatt neue Gebiete zu erschließen.

Großübernahme und Kartellrecht

Experten zufolge gibt es einen weiteren schwerwiegenden Grund für den Stopp der Expansionspläne. Uber versucht derzeit, das große europäische Unternehmen Delivery Hero zu übernehmen. Im Mai bot Uber 10 Milliarden Euro für das Unternehmen, wurde jedoch abgewiesen. Dennoch hat der amerikanische Gigant den Abschluss dieses Deals nicht aufgegeben.

Branchenquellen betonen, dass der Verzicht auf den Eintritt in neue Märkte dazu beitragen wird, den Druck der Kartellbehörden auf Uber zu verringern. Delivery Hero ist in mehreren Ländern, in denen Uber eine Expansion plante, führend bei Lieferdiensten. Würde Uber mit seinem Taxidienst in diese Märkte eintreten, könnte der Übernahmeprozess aus wettbewerbsrechtlicher Sicht noch komplizierter werden.

Bislang macht das Uber-Management keine genauen Angaben dazu, wann eine Rückkehr in neue Märkte geplant ist. Die oberste Priorität des Unternehmens liegt derzeit auf der Optimierung bestehender Plattformen und dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit Delivery Hero. Dies deutet darauf hin, dass es auf dem europäischen Transport- und Liefermarkt in den kommenden Jahren zu großen Veränderungen kommen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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