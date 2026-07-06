Norwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale ein

·205·Sport
Norwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft besiegte Norwegen Brasilien mit 2:1 und zog in die nächste Runde ein. Das Spiel fand in einem Stadion in East Rutherford, New Jersey, im Großraum New York, statt. Erling Haaland erzielte beide Tore für Norwegen. Er eröffnete den Torreigen in der 79. Minute und traf in der 90. Minute erneut. Das einzige Tor für Brasilien erzielte Neymar per Elfmeter in der 90.+10. Minute.

Norwegen hatte während des gesamten Spiels einen deutlichen Vorteil beim Ballbesitz. Das Team kontrollierte den Ball 66 Prozent der Zeit, während Brasilien auf 34 Prozent kam.

Brasilien gab 12 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, davon waren 4 auf das Tor gerichtet. Norwegen versuchte es mit 9 Schüssen und traf 5 Mal das Ziel.

Auch bei der Anzahl der Pässe lag Norwegen weit vorne. Das Team spielte 653 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent. Brasilien spielte 313 Pässe, von denen 88 Prozent ankamen.

Im Spiel begingen die brasilianischen Spieler 7 Fouls, die norwegischen Spieler 4. Brasilien erhielt eine Gelbe Karte, Norwegen blieb ohne Verwarnung. Beide Teams holten jeweils 5 Eckbälle heraus, und die Anzahl der Abseitsstellungen betrug ebenfalls 1:1.

Nach Haalands Tor in der 79. Minute versuchte Brasilien, den Druck zu erhöhen. Doch in der 90. Minute erzielte der norwegische Stürmer sein zweites Tor. Obwohl Neymar in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelte, konnte Brasilien das Spiel nicht mehr retten.

BrasilienNorwegenErling HaalandNeymarWeltmeisterschaftAchtelfinale
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Brasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseBrasilien verabschiedet sich von der WM 2026: Erling Haaland schickt die Seleção nach HauseHeute, 03:15Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteVerfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteHeute, 00:48Erling Haaland könnte Manchester City verlassenErling Haaland könnte Manchester City verlassenHeute, 00:13WM 2026: Startaufstellungen für Brasilien gegen Norwegen bekannt gegebenWM 2026: Startaufstellungen für Brasilien gegen Norwegen bekannt gegebenHeute, 00:10Cristiano Ronaldo gibt eine klare Antwort auf seine Zukunft im NationalteamCristiano Ronaldo gibt eine klare Antwort auf seine Zukunft im NationalteamHeute, 00:05Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Gestern, 23:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan