Norwegen besiegt Brasilien und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft besiegte Norwegen Brasilien mit 2:1 und zog in die nächste Runde ein. Das Spiel fand in einem Stadion in East Rutherford, New Jersey, im Großraum New York, statt. Erling Haaland erzielte beide Tore für Norwegen. Er eröffnete den Torreigen in der 79. Minute und traf in der 90. Minute erneut. Das einzige Tor für Brasilien erzielte Neymar per Elfmeter in der 90.+10. Minute.

Norwegen hatte während des gesamten Spiels einen deutlichen Vorteil beim Ballbesitz. Das Team kontrollierte den Ball 66 Prozent der Zeit, während Brasilien auf 34 Prozent kam.

Brasilien gab 12 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, davon waren 4 auf das Tor gerichtet. Norwegen versuchte es mit 9 Schüssen und traf 5 Mal das Ziel.

Auch bei der Anzahl der Pässe lag Norwegen weit vorne. Das Team spielte 653 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent. Brasilien spielte 313 Pässe, von denen 88 Prozent ankamen.

Im Spiel begingen die brasilianischen Spieler 7 Fouls, die norwegischen Spieler 4. Brasilien erhielt eine Gelbe Karte, Norwegen blieb ohne Verwarnung. Beide Teams holten jeweils 5 Eckbälle heraus, und die Anzahl der Abseitsstellungen betrug ebenfalls 1:1.

Nach Haalands Tor in der 79. Minute versuchte Brasilien, den Druck zu erhöhen. Doch in der 90. Minute erzielte der norwegische Stürmer sein zweites Tor. Obwohl Neymar in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelte, konnte Brasilien das Spiel nicht mehr retten.